Ersatz für von der Stadt Kriens gestrichenen Ferienhort steht

Kriens Ersatzangebot für gestrichenen Ferienhort steht – aber nur für die Fasnachtsferien Der Verein Alleinerziehende Mütter & Väter Luzern kann dank freiwilligen Helferinnen und Helfern die Betreuung auf die Beine stellen. Es handelt sich aber um eine einmalige Sache, betont der Vereinspräsident. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 08.02.2022, 19.34 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aus Spargründen hat die Stadt Kriens den Ferienhort für dieses Jahr gestrichen. Für die Fasnachtsferien springt nun wie angekündigt der Verein Alleinerziehende Mütter & Väter Luzern ein und organisiert ein Ersatzangebot. «Das Projekt steht, wir haben auch die Helferinnen und Helfer grösstenteils zusammen», sagt Roger Baumeler, Präsident des Vereins. 16 Freiwillige habe man gefunden. Damit die Belastung für die Einzelnen nicht zu gross wird, wäre es gut, wenn rund 20 Personen zusammenkämen. «Die Freiwilligen sind alle privat und beruflich eingespannt», so Baumeler. «Es ist toll, dass sie sich engagieren, wir haben viel Solidarität erfahren.»

Roger Baumeler, Präsident des Vereins Alleinerziehende Mütter & Väter Luzern. Bild: Pius Amrein

Für ihn ist klar: Es handelt sich beim Fasnachtsferienhort um eine einmalige Sache. In den Osterferien werde der Verein keine Betreuung mehr anbieten. «Uns geht es für die Fasnachtsferien darum, wegen der kurzfristigen Absage Härtefälle zu vermeiden. Doch wir sind nicht in der Lage, das länger zu organisieren», sagt Baumeler. Wie erwähnt, wird das Angebot von Freiwilligen getragen. Zudem müsste der Verein ein allfälliges Defizit auffangen. «Wir setzen alles daran, dass es nicht so weit kommt, für den Fall haben wir einen Notfallfonds.» Man sei aber nicht bereit, dieses Risiko an Ostern nochmals einzugehen.

Tarife sind einkommensabhängig

Wie hoch das Budget für den Ersatzhort sein wird, kann Baumeler noch nicht sagen. «Das wissen wir erst, wenn alle Anmeldungen eingetroffen sind.» Die Tarife orientieren sich an jenen des letztjährigen Ferienhorts der Stadt Kriens – das heisst, sie sind einkommensabhängig. Je tiefer der Lohn der Eltern, desto günstiger die Tarife. «Wir gehen davon aus, dass vor allem Familien mit tiefem Einkommen auf den Ersatzhort angewiesen sind. Wer mehr Geld hat, kann sich eher eine private Lösung leisten.» Entsprechend werden die Einnahmen eher tief sein. Auf der anderen Seite verursacht das Angebot trotz des Einsatzes von Freiwilligen auch Kosten, etwa für Ausflüge, Spesen, Versicherung und Raummiete.

Zwei Petitionen mit total 1200 Unterschriften übergeben Die Stadt Kriens hat aus Spargründen nicht nur den Ferienhort gestrichen, sondern erhöht per Mai 2022 auch die Hortkosten um 50 Prozent. Eine von betroffenen Eltern lancierte Online-Petition und eine Petition des Vereins Alleinerziehende Mütter und Väter, die beide die Streichung beider Massnahmen fordern, wurden von total rund 1200 Personen unterschrieben. Die Petitionen wurden der Stadt Kriens am Dienstag übergeben, wie Initiantin Louisa Brohm mitteilt. Die Petitionen werden zusammen mit weiteren Vorstössen zum Thema voraussichtlich in der März-Sitzung des Einwohnerrats traktandiert. (hor)

Wie wird die Betreuung während der Fasnachtsferien aussehen? Standort ist der Hort Meiersmatt. «Wir halten es möglichst einfach», sagt Baumeler. Es wird nicht gekocht, stattdessen sollen die Eltern den Kindern etwas zu Essen mitgeben, das vor Ort aufgewärmt werden kann. Ein Znüni und Zvieri wird angeboten. Das Gebäude biete Platz für rund 40 Kinder, das sei ausreichend. Die Betreuung wird von 8 bis 18 Uhr angeboten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen