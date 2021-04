Kriens Farbkübel ausgewaschen: Bachforellen verenden wegen Gewässerverschmutzung Im Schlossbach in Kriens wurde am Montagabend eine Gewässerverschmutzung festgestellt. Auf einer Länge von 300 Metern verendeten sämtliche Bachforellen. Die Verschmutzung dürfte aufgrund von Wohnraumfarbe entstanden sein. 27.04.2021, 16.21 Uhr

(zfo) Am Montag, kurz vor 21 Uhr, wurde der Luzerner Polizei gemeldet, dass im Bereich der Himmelrichstrasse in Kriens der Schlossbach weisses Wasser mit Schaumbildung führe. Zudem habe man einen Seifengeruch festgestellt, so die Luzerner Polizei in einer Mitteilung. Auf diesem Foto ist die Verschmutzung klar zu sehen: