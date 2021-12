Absichtserklärung: Überdachung der Autobahn A2 im Bereich Schlund

Kriens Gemeinsame Absichtserklärung: Autobahn A2 im Bereich Schlund soll überdeckt werden Das Bundesamt für Strassen, der Kanton Luzern, die Stadt Kriens und der regionale Entwicklungsträger Luzern Plus unterzeichnen eine Absichtserklärung. 15.12.2021, 10.19 Uhr

Zwischen dem Tunnel Schlund und dem künftigen Tunnelportal Süd des Bypasses beim Grosshof in Kriens soll ein Teilstück der Autobahn A2 rund einen Kilometer lang weitgehend offen durch dicht bebautes Siedlungsgebiet führen. Nun soll dieser Abschnitt «siedlungsverträglicher ausgestaltet werden und so die Attraktivität des Lebens- und Arbeitsraums Luzern Süd steigern». Heisst: Der Autobahnabschnitt soll entsprechend überdeckt werden. Das Bundesamt für Strassen, der Kanton Luzern, die Stadt Kriens und der regionale Entwicklungsträger Luzern Plus unterzeichnen eine gemeinsam eine entsprechende Absichtserklärung, wie der Kanton Luzern in einer Mitteilung schreibt.

Das Ziel der gemeinsamen Absichtserklärung sei es, eine gemeinsame Entscheidungsgrundlage für die Planung, die Finanzierung und den Bau einer Autobahnüberdeckung zu schaffen. Die Unterzeichnenden sehen die Chance einer stadträumlichen Aufwertung, heisst es weiter.

Der Kanton Luzern hat in den Verhandlungen eine vermittelnde Rolle eingenommen. FDP-Regierungsrat und Baudirektor Fabian Peter erklärt in der Mitteilung: «Wir nehmen die verschiedenen Anliegen der Beteiligten auf und können als Kanton Vertrauen schaffen sowie zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen Kompromisse finden.»

Paralleles Verfahren zum Projekt Bypass

Gemäss Mitteilung sind sich die Beteiligten einig, dass das Projekt «Bypass Luzern» für den Raum Luzern von zentraler Bedeutung ist und durch die nun folgenden Abklärungen nicht verzögert oder in Frage gestellt werden darf. Mit einer Testplanung wird abgeklärt, inwieweit vom Tunnel Schlund her eine weitergehende Überdeckung beziehungsweise Einhausung der Autobahn erfolgen kann. Dabei sei eine möglichst siedlungsverträgliche Lösung anzustreben. Diese Testplanung und das Projekt Bypass Luzern werden als separate Verfahren parallel weitergeführt, schreibt der Kanton.



Im Prozess werden die technische und zeitliche Machbarkeit sowie die finanziellen Konsequenzen für den Bau, den Betrieb und den Unterhalt aufgezeigt. Die Kosten für die Testplanung in der Höhe von 0,5 bis 1 Million Franken werden zu gleichen Teilen von Astra, Kanton Luzern und der Stadt Kriens getragen. Die Ergebnisse der Testplanung sollen bis Ende 2023 vorliegen. (pl)