Schalander: Treffen der Fasnachtsgewaltigen erstmals in Kriens

Kriens «Hauptsach Schalander!» Die Fasnacht ist lanciert – an einem ungewöhnlichen Ort Nach einem coronabedingten Unterbruch 2021 trafen sich die Luzerner Fasnachtsgewaltigen wieder zum traditionellen Schalander-Empfang. Ein wichtiger Redner fehlte allerdings. Roman Hodel Jetzt kommentieren 10.01.2022, 22.49 Uhr

Gibt's eine Fasnacht Ende Februar? Nimmt man den traditionellen Schalander-Empfang des Lozärner Fasnachtskomitees (LFK) als Gradmesser, lautet die Antwort: Sicher schon! Nach einem Jahr Unterbruch wegen Corona war das für gewöhnlich erste Zusammentreffen der Fasnachtgewaltigen am Montagabend wieder möglich. Aber wie es sich in diesen Zeiten gehört, fand der Anlass nicht nur mit 2G-plus-Regel statt, sondern auch noch an einem völlig neuen Ort: Im Schappe Kulturquadrat in Kriens. Das freute vor allem einen riesig - Gallivater Markus Hartmann. Er sagte mit einem Schmunzeln:

«Eine sehr gute Wahl.»

Hoch die Gläser! LFK-Schalander im Schappe Kulturquadrat in Kriens mit (von links): LFK-Präsident Dani Abächerli, Fritschivater Viktor M. Giopp, Wey-Zunftmeister Christian Amstutz, MLG-Präsident Pascal Lüthi, Fidelitas-Dominus Reto Bachmann und Gallivater Markus Hartmann. Bild: Pius Amrein (Kriens, 10. Januar 2022)

Zur Beruhigung: Der Schalander auf dem Areal der Brauerei Heineken-Eichhof ist nicht etwa abgebrannt. Viel mehr hat das Unternehmen wegen der Homeofficepflicht alle Anlässe dort gestrichen. Deshalb musste eine alternative Lokalität her. Der Stimmung tat dies keinen Abbruch - im Gegenteil. Was vermutlich auch daran lag, dass Heineken-Eichhof trotzdem für die Software, also das Bier, sorgte. Gefehlt hat allerdings die Rede von Schalander-Hausherr Bart de Keninck. Der Chef von Heineken Schweiz befindet sich wegen eines Coronafalls in der Familie in Isolation.

LFK-Präsident Dani Abächerli beim Einzug in den Schalander, pardon ins Schappe Kulturquadrat. Bild: Pius Amrein (Kriens, 10. Januar 2022)

Schappe Kulturquadrat macht jung

LFK-Präsident Dani Abächerli bedauerte dies, schob aber scherzhaft nach: «Falls heute etwas nicht klappt, ist einfach der Bart schuld.» Pannen blieben jedenfalls aus. Und das obwohl Abächerli vor dem Anlass ziemlich nervös war, wie er gestand. Kein Wunder, musste er doch wegen des Schalander-Ausfalls vor einem Jahr lange auf diesen Moment warten. Zwar ist «ein Schalander nicht im Schalander eigentlich kein Schalander», wie Abächerli sagte, aber die Ausweichlocation gefalle ihm. Und sie macht vor allem jung. Beim Fototermin im Club unten, zwischen Billardtisch, Flipperkasten und Discokugel sitzend, meinte der LFK-Präsident:

«Ich fühle mich gerade 40 Jahre zurückversetzt.»

Für Stimmung im Schappe Kulturquadrat sorgte unter anderem die Guuggenmusig Dracheschwänz Kriens. Bild: Pius Amrein (Kriens, 10. Januar 2022)

Mindestens 40 Jahre zurückversetzt wurden die gegen 100 Anwesenden auch von den beiden Guuggenmusigen Noggeler und Dracheschwänz Kriens. Diese spielten unter anderem «San Francisco» von Scott McKenzie und «Help yourself» von Tom Jones. Das hob die Stimmung. Bereits nach dem Salat, aber noch vor der Gulaschsuppe, schlängelte sich die Polonaise durch den Saal. So ausgelassen dürfte es in Kriens an einem Januar-Montagabend eher selten irgendwo zu und hergehen. Was Abächerli sichtlich genoss. Er sagte: «Endlich können wir wieder zusammen feiern.» Sein Motto, das bereits für die Fasnacht 2021 gegolten hätte, wird für 2022 gleich beibehalten: «Hauptsach Fasnacht!»

«Hauptsache, es findet überhaupt etwas statt», sagte derweil Fritschivater Viktor M. Giopp und hatte für den Anlass nur lobende Worte übrig: «Endlich habe ich am Schalander meine Amtskollegen kennengelernt.» Zu diesen zählte etwa Gallivater Markus Hartmann. Dieser wunderte sich, dass er erst als Letzter reden durfte:

«Ich weiss, es ist Tradition, aber ich sollte doch den Wilkommensgruss überbringen?»

Kriens und Luzern seien sich noch nie so nah gewesen, sagte er mit einem Schmunzeln und meinte damit nicht nur den Schalander, sondern auch den FCL und den SCK, die beide gerade etwas schlecht platziert sind. Wo er recht hat, hat er recht.

Luzerner Umzüge: Entscheid am 25. Januar Während Kriens oder Wolhusen ihre Umzüge bereits abgesagt, respektive verschoben haben, sind in Luzern die Würfel noch nicht gefallen. «Wir haben das Gesuch um Bewilligung im November bei der Stadt eingereicht, diese hat es an den Kanton weitergeleitet und dort ist es seither pendent», sagte Dani Abächerli, Präsident des Lozärner Fasnachtskomitees (LFK). Den Entscheid erwartet er am 25. Januar. «Intern lassen wir deshalb alles weiterlaufen.» Sicher geplant ist eine Ausstellung, bei der die am Umzug teilnehmenden Gruppen ihre Sujets in Schaufenstern in der Luzerner Innenstadt zeigen können. An jedem Schaufenster wird ein QR-Code, der Infos dazu liefert, angebracht sein. Für die Usgüüglete und den Fasnachtsmäärt habe man zudem Gesuche eingereicht, um die Anlässe durchführen zu können, selbstverständlich mit entsprechenden Sicherheitskonzepten. Auch die Zunft zu Safran plant ihren Schmudo wie gehabt. «Wie gross die Tagwache wird, zeigt sich dann – wir bleiben flexibel», sagte Fritschivater Viktor M. Giopp. Die Wey-Zunft habe derweil für ihre Tagwache einen Plan B im Hinterkopf, verriet Wey-Zunftmeister Christian Amstutz und hielt fest: «Falls der Umzug ausfällt, mache ich trotzdem eine Kutschenfahrt.» (hor)

