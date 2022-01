Freiwillige sollen den gestrichenen Krienser Ferienhort retten

Kriens Gestrichener Ferienhort: Verein will nun Ersatz organisieren Freiwillige sollen nun die Kinder in den Ferien betreuen. Trotzdem fordern Eltern von der Stadt einen Verzicht auf die Sparmassnahmen – und die SP kündigt eine Initiative an. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 24.01.2022, 19.43 Uhr

Der Ferienhort ist für dieses Jahr gestrichen, die Tarife der schulischen Tagesstrukturen werden um 50 Prozent erhöht – diese Sparmassnahmen der Stadt Kriens bewegen die Gemüter. Eine am Freitag von Eltern auf Petitionen.com gestartete Onlinepetition mit der Forderung, auf die Massnahmen zu verzichten, ist bis Montag über 600-mal unterzeichnet worden.

Doch nun zeichnet sich für jene, die auf Ferienbetreuung angewiesen sind, eine Lösung ab. Der Verein Alleinerziehende Mütter & Väter Luzern will ein Ersatzangebot organisieren. Dafür werden nun Freiwillige gesucht. (Kontakt: ferienhortkriens@alleinerziehende-luzern.ch) Detailfragen sollen in den nächsten Tagen geklärt werden. Als Standort für den Ferienhort ist das Schappe Kulturquadrat vorgesehen, auch die Tarife sollen in etwa gleich bleiben.

Vereinspräsident: «Ein Armutszeugnis» der Stadt

Roger Baumeler, Präsident des Vereins Alleinerziehende Mütter & Väter Luzern. Bild: Pius Amrein

Dennoch: Der Ärger über die Stadt bleibt. «Es ist als ein Armutszeugnis zu bezeichnen, dass wir als Verein, der von Spendengeldern lebt, in diese Rolle gedrückt werden», sagt Vereinspräsident Roger Baumeler. Es werde ein «riesiger Kraftakt», doch man hoffe auf «strahlende Kinderaugen und entlastete Eltern».

Louisa Brohm, Initiantin der Petition, hält denn auch weiterhin an dieser fest. «Wir wollen die Petition dem Einwohnerrat präsentieren und diesen auf unsere Anliegen aufmerksam machen.» Dies, weil die Sparmassnahmen im Rahmen des Budgets 2022 vom Einwohnerrat bewilligt worden sind.

«Darüber bin ich sehr enttäuscht, wir Eltern der Hortkinder fühlen uns – bis dato – von der Politik im Stich gelassen.»

Um den Druck auf die Stadt zusätzlich zu erhöhen, hat der Verein Alleinerziehende auch noch eine Petition gestartet, so Baumeler. Dafür werden Unterschriftenbogen in Krienser Haushalten verteilt.

Initiative soll Sparen bei Betreuung künftig verhindern

Weiter will die SP eine Initiative für die Sicherung der Qualität der Tagesstrukturen lancieren. Co-Präsidentin Pia Engler sagt:

«Ziel ist, eine Gesetzesgrundlage zu schaffen, um zu verhindern, dass die Betreuung bei Sparrunden immer wieder zu Spielball wird. Denn so wird Kriens für Familien unattraktiv.»

Allerdings hat die SP dem Budget 2022 auch zugestimmt. «Wir waren mit diesen Sparmassnahmen nicht einverstanden, doch nach der schwierigen Vorgeschichte wollten wir nicht, dass das Budget erneut scheitert», sagt Engler. Gemeint ist damit, dass das Budget 2021 vom Regierungsrat festgelegt werden musste, weil sich die Krienser Politik nicht auf einen Kompromiss einigen konnte. Die Initiative hat einen mittel- bis langfristigen Zeithorizont. «Kurzfristig wird es sehr schwierig, die Sparmassnahmen zu verhindern, das Budget ist rechtskräftig.»

Stadtrat: Kehrtwende ist kein Thema

Für den Stadtrat ist eine Kehrtwende denn auch kein Thema. Damit würde der Entscheid des Einwohnerrats missachtet, schreibt Bildungsvorsteher Marco Frauenknecht (SVP). Er fügt an:

«Die Krienser Stimmbevölkerung hat vor einem Jahr eine Steuererhöhung deutlich abgelehnt und somit dem Stadtrat den Auftrag zu Einsparungen gegeben.»

Durch die Hortmassnahmen spart die Stadt 630'000 Franken. Diesen Betrag andernorts zu kompensieren, sei keine Option. Bei der Volksschule bestehe kaum Spielraum, da die meisten Ausgaben durch kantonale Vorgaben vorgegeben seien. Möglich wäre nur eine Reduktion der Klassen, doch die Klassengrössen lägen schon heute über dem kantonalen Durchschnitt. Den Betrag stattdessen in einer anderen Abteilung einzusparen, ist rechtlich nicht zulässig.

