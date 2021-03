Kriens Zweiter Anlauf: Stadtrat will Steuerfuss erhöhen – dank Sparmassnahmen gibt es aber ein Plus Nachdem die Krienser Stimmbevölkerung im Januar die erste Budgetversion klar abgelehnt hat, stellt der Stadtrat nun ein um 1,5 Millionen Franken verbessertes Budget vor. 30.03.2021, 11.00 Uhr

(jb)

Im Eilverfahren hat der Krienser Stadtrat seit Ende Januar Korrekturen am Budget 2021 vorgenommen. Dies, nachdem es damals von 65 Prozent der Bevölkerung abgelehnt worden war.

Blick auf das Krienser Zentrum mit Schappe Center, Bell-Areal und Stadthaus. Bild: Patrick Hürlimann (15. August 2020)

Insgesamt wurde das Budget um rund 1,5 Millionen Franken verbessert – anstatt einem Minus von 0,6 Millionen Franken ergibt dies nun ein Plus von 0,9 Millionen Franken. Folgende Anpassungen haben zu diesem neuen Budget geführt:

Sparmassnahmen Geplante Lohnerhöhungen für das Personal werden gestoppt

Das Weihnachtsessen des Einwohnerrats und andere Anlässe werden nicht durchgeführt

Die freiwilligen hauswirtschaftlichen Leistungen bei der Spitex werden reduziert

Auf Schul-Exkursionen wird verzichtet

Bei Betreuungsgutscheinen und Tagesstrukturen finden Tarifanpassungen statt

Der Stadtrat verzichtet auf Spesenentschädigungen im Umfang von 37'500 Franken

Zusätzliche Einnahmen Steuererhöhung: Rückkehr zum Steuerfuss von 2.0 Einheiten

Höhere Pro-Kopf-Beiträge des Kantons an die Volksschul-Kosten

Der Stadtrat sei sich bewusst, dass die vielen Einschränkungen ein gewisses Risiko bergen. Dies, weil jeder Abbau von Leistungen auch den Verlust an Attraktivität im regionalen Standortwettbewerb mit sich bringe. In der Mitteilung wird jedoch betont, dass die Erhöhung der Steuern dem Stadtrat Spielraum geben werde, welche die negativen Auswirkungen der Sparmassnahmen kompensieren könne. Der Stadtrat schlägt aus diesen Gründen die Anpassung des Steuerfusses erneut vor, obwohl diese im Januar von der Stimmbevölkerung verworfen wurde.

Wird das Budget abgelehnt, übernimmt der Kanton das Zepter

Der Einwohnerrat wird die Vorlage an der April-Sitzung besprechen. Stimmt das Parlament der Vorlage zu, wird sie im Juni noch einmal an die Urne kommen. Lehnen entweder der Einwohnerrat oder das Krienser Stimmvolk die Vorlage erneut ab, würde die Stadt Kriens die gesetzlichen Vorgaben nicht einhalten, gemäss der sie über ein rechtsgültiges Budget verfügen muss. In diesem Fall legt der Regierungsrat des Kantons Luzern ein Budget und damit auch einen Steuerfuss fest.