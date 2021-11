30 Krippen in Kriens – der Rundweg hat auch digitale Komponenten

Kriens In Kriens lassen sich bald über dreissig Krippen bestaunen – QR-Codes und digitale Rätsel sorgen für Weihnachtsstimmung Die Katholische Kirche Kriens organisiert in der Adventszeit eine Ausstellung mit unterschiedlichen Krippen. Mit digitalen Zusatzangeboten will sie Klein und Gross auf den Rundgang durch den Dorfkern locken. 20.11.2021, 11.06 Uhr

Weihnachtliche Stimmung zieht in Kriens ein. Bild: pd

Während der Adventszeit wird die Weihnachtsgeschichte in Kriens gleich mehrmals zu sehen sein. Wie die Katholische Kirche Kriens in einer Mitteilung ankündigt, werden im Dorfkern über dreissig Krippen aus verschiedenen Materialien und Zeiten ausgestellt. Dahinter stecken auch ganz besondere Geschichten: Krippen, die von ihren Besitzern selbst gebastelt wurden oder Krippen, die seit über einem Jahrhundert in der Familie weitergegeben werden.