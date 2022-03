Kriens Junge Mitte will wissen, wie die Stadt mit Ukrainischen Flüchtlingen umgehen möchte Die Partei will beispielsweise wissen, ob Kapazitäten da sind für eine Unterbringung im kantonalen Asylzentrum Grosshof. 05.03.2022, 21.32 Uhr

Beda Lengwiler, Junge Mitte Kriens Bild: PD

Die Junge Mitte Kriens wendet sich bezüglich des Krieges in der Ukraine an den Krienser Einwohnerrat. Gemäss einer Medienmitteilung der Jungpartei wird die dringliche Interpellation am Montag auf der Stadtwebsite publiziert.