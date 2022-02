Sind Krienser Tagesstruktur-Tarife höher als der Kanton erlaubt?

Kriens Krienser Horttarife sind höher, als vom Kanton vorgesehen – Konsequenzen sind noch unklar Die Sparmassnahmen bei den Tagesstrukturen waren am Donnerstag auch im Krienser Einwohnerrat ein Thema. Denkbar ist, dass am Ende der Kanton ein Machtwort spricht. Stefan Dähler 17.02.2022, 19.45 Uhr

Um 50 Prozent erhöht die Stadt Kriens die Tarife für die schulischen Tagesstrukturen. Damit beteiligen sich die Eltern mit rund 42 bis 45 Prozent an den Gesamtbetreuungskosten. Dies gab der Stadtrat am Donnerstag im Einwohnerrat aufgrund einer Interpellation der SP bekannt. Heikel dabei ist: Gemäss kantonaler Richtlinie sollten sich die Elternbeiträge in der Regel zwischen 20 bis maximal 30 Prozent bewegen.