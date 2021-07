Krienser Kuonimatt-Quartier will Anschluss ans See-Energie-Netz

Kriens Kuonimättler wollen auch an das See-Energie-Netz von EWL angeschlossen werden Weil das Krienser Quartier Kuonimatt zu wenig dicht bebaut ist, sind dort keine Seewasserleitungen geplant. Ein politisch aktiver Anwohner will das ändern. Stefan Dähler 05.07.2021, 05.00 Uhr

Das Gebiet Luzern Süd wird derzeit Stück für Stück an ein See-Energie-Netz angeschlossen, das umweltschonende Heiz- und Kühlenergie in die Haushalte liefert. Davon ausgenommen ist jedoch das Krienser Kuonimatt-Quartier, wie anlässlich der Inbetriebnahme der See-Energiezentrale Ende 2020 bekannt wurde (wir berichteten). Betrieben wird diese von der Seenergy AG, einer Tochterfirma von Energie Wasser Luzern (EWL). Das Unternehmen begründete dies damit, dass der Ausbau des Netzes sehr teuer sei und sich in der Kuonimatt nicht lohnen würde, weil das Quartier zu wenig dicht bebaut sei.