Museum im Bellpark erhält Anerkennungsbeitrag

Kriens Landis & Gyr Stiftung vergibt 30'000 Franken an das Museum im Bellpark Das Museum im Bellpark erhält von der Landis & Gyr Stiftung einen Anerkennungsbeitrag 2021. Die Stiftung würdigt damit die Ausstellungstätigkeit, die das Museum im Laufe der vergangenen 30 Jahre geleistet hat und insbesondere die Arbeit des Kurators. 15.06.2021, 17.01 Uhr

Anstelle des bisherigen Preises vergibt die Landis & Gyr Stiftung seit 2020 neu Anerkennungsbeiträge im Bereich Kunst & Kultur, wie es in einer Medienmitteilung der Stiftung heisst. Berücksichtigt würden Kulturinstitutionen, Festivals oder freie Truppen in der Zentralschweiz wie auch in der übrigen Schweiz, die Hervorragendes geleistet hätten, innovative Ideen umsetzten und ein vielseitiges Publikum ansprechen würden. Die Stiftung schreibt: