Kriens Landverkäufe für bis zu 34 Millionen Franken sollen die Stadtfinanzen aufbessern Der Krienser Stadtrat schlägt vor, mehrere Grundstücke zu veräussern, um die Schulden abzubauen. Langfristig könnten auch Schulstandorte oder der Erhalt des Schwimmbads Krauer zur Diskussion stehen. Stefan Dähler 15.11.2021, 16.38 Uhr

Nach den vielen Investitionen der letzten Jahre betragen die Schulden der Stadt Kriens rund 200 Millionen Franken. Das Ziel ist nun, diese wieder zu senken. Eine Möglichkeit dazu ist, Land zu verkaufen, wie bereits die 2020 vorgestellte Finanzstrategie festhielt. Nun hat der Stadtrat eine Immobilienstrategie erarbeitet, die eine Bestandesaufnahme darstellt und mögliche Entwicklungen sowie Handlungsbedarf für die Zukunft aufzeigt.

Darin heisst es, dass in den folgenden rund fünf Jahren ein «Desinvestitionsvolumen» von bis zu 34 Millionen Franken möglich sei. Knapp 15 Millionen entfielen auf den Verkauf des Grundstücks Bosmatt sowie die Abgabe des Pflegeheims Grossfeld im Baurecht an die Heime Kriens AG, wobei das Bosmatt den Grossteil des Betrags ausmachen werde.

Blick auf das heute unbebaute Grundstück Bosmatt (in der Bildmitte hinter dem Roggern-Schulhaus). Bild: Pius Amrein (Kriens, 29. April 2021)



Für das Grossfeld sei eine einmalige Zahlung im tieferen einstelligen Millionenbereich vorgesehen, so Finanzvorsteher Roger Erni (FDP). Weitere Grundstücke, die demnächst verkauft werden könnten, sind das ehemalige Schulhaus Bleiche sowie das Wohngebäude an der Horwerstrasse 1. Weiter sollen das alte Gemeindehaus sowie das ehemalige Bahnhöfli im Baurecht abgegeben werden. «Das Bahnhöfli wird nur einen kleinen Zins einbringen, aber immerhin entfallen für die Stadt Investitionskosten», sagt Erni.

Das alte Bahnhöfli zwischen Bellpark und Stadtplatz. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 15. September 2021)

Insgesamt verfügt die Stadt Kriens über einen Bestand von 353 Grundstücken und 246 Gebäuden mit einem Gebäudeversicherungswert von 336 Millionen Franken. Einen Grossteil ihrer Liegenschaften kann die Stadt aber nicht verkaufen, weil sie auf diese angewiesen ist, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Beispiele dafür sind Schulhäuser oder Infrastrukturbauten, etwa für die Wasserversorgung. Diese Grundstücke befinden sich im Verwaltungsvermögen.

Mit Ertrag bewirtschaften, verkaufen oder im Baurecht abgeben

Jene, auf welche die Stadt nicht direkt angewiesen ist, gehören dem Finanzvermögen an, das sich auf rund 65 Millionen Franken beläuft. Hier strebt die Stadt weitere Optimierungen an. Im Bericht heisst es:

«Immobilien, für die keine Bedürfnisse bestehen, werden ertragsorientiert bewirtschaftet oder möglichst gewinnbringend verkauft oder im Baurecht abgegeben.»

Der Krienser Finanzvorsteher Roger Erni Bild: Dominik Wunderli

Erni dämpft aber die Erwartungen. «Der Verkauf weiterer grosser Areale zeichnet sich aktuell nicht ab, es würde sich eher um Kleinparzellen handeln. Etwa, damit benachbarte Eigentümer ein Projekt realisieren können.» Historische Gebäude wie das Schloss Schauensee sollen nicht verkauft werden. Zwar besitzt Kriens noch einige grössere freie Grundstücke wie das Gabeldingen. Dieses befindet sich aber nicht in einer Bauzone, was sich aufgrund des Einzonungsmoratoriums in den nächsten 15 Jahren auch nicht ändern wird. «Darum ist ein Verkauf derzeit kein Thema.» Hinzu kommt, dass die Bodeninitiative hängig ist, die ein grundsätzliches Verkaufsverbot für städtische Grundstücke zur Folge hätte. «Die genauen Auswirkungen der Initiative muss der Stadtrat noch analysieren», sagt Erni.

Höhere Mieten und Eintrittspreise könnten zum Thema werden

Ein weiteres Ziel ist, die laufende Rechnung um jährlich 100'000 Franken zu entlasten. Darum habe man unter anderem das alte Schulhaus Bleiche vermietet oder den Mietvertrag für das Lagerhaus in Scuol nach 50 Jahren gekündigt. Eine weitere Massnahme ist, den gesamten Mieterspiegel des Finanzvermögens «auf marktgerechte Mieten zu überprüfen». Ebenfalls können höhere Eintrittspreise für die Badeanlagen zum Thema werden. «Dass dies politisch heikel ist, sind wir uns bewusst», sagt Erni.

Das gilt auch für die Überprüfung der Schulstandorte. Geplant ist eine «themenübergreifende Quartieranalyse», heisst es im Bericht. Dabei gehe es unter anderem um «die Grundfrage, ob das Krienser System mit kleinen Quartierschulhäusern und den heutigen Schulkreisen hinsichtlich Schulsystem und Wirtschaftlichkeit noch zeitgemäss ist». Im aktuellen Aufgaben- und Finanzplan hält der Stadtrat fest, dass er die Infrastrukturkosten im Schulbereich senken will, um auf Einsparungen durch grössere Klassen verzichten zu können, weil Letztere die Lernbedingungen verschlechtern. Sind nach dem Schulhaus Bleiche weitere Schliessungen denkbar? «Die Schulraumplanung, welche Ende November 2021 ein Thema im Stadtrat sein wird, wird uns bei der Antwort auf diese Frage begleiten. Aktuell ist dies politisch nicht opportun», sagt Erni. Möglich seien Umorganisationen, etwa, dass die Sekundarschule an einen anderen Standort zügelt, die Primarklassen aber erhalten bleiben.

Langfristige Zukunft des Schwimmbads Krauer ist offen

Weiter könnte die Schliessung des Hallenbads Krauer auf den Tisch kommen, denn langfristig stehen hier grössere Investitionen an. «Entsprechende Abklärungen sind in den nächsten Jahren geplant», sagt Erni.

Ein weiteres Ziel der Immobilienstrategie ist, die stadteigenen Liegenschaften besser zu unterhalten. Zuletzt sei hier gespart worden, worunter die Gebäude mittel- und langfristig leiden. Ab 2022 sollen die Unterhaltskosten nun bis 2025 schrittweise auf 1,5 Prozent der Gebäudeversicherungssumme erhöht werden, was rund 5 Millionen Franken pro Jahr entspricht. In den letzten Jahren habe der Wert geschwankt, sei aber unter einem Prozent gelegen, so Erni.