Vielseitiges Wirken Mit Bleistift, Pinsel und Kochlöffel: Die Krienser Kulturpreisträgerin verbindet Kunst und Kulinarik Illustratorin und Kochbuchautorin Gabi Kopp wird von der Stadt ausgezeichnet. Ihr Wirken schlägt von Kriens aus eine Brücke zum Osten. Sabina South 23.09.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gabi Kopp in ihrem Atelier in Luzern. Bild: Boris Bürgisser (1. September 2021)

Im grossräumigen Gemeinschaftsatelier im Luzerner Brandgässli plaudert Gabi Kopp angeregt mit dem Fotografen über Rezepte und die Anfänge ihrer Kochbücher. «Ich hatte vor Jahren einen türkischen Freund und begleitete ihn in seine Heimat nach Mittelanatolien. Dort habe ich seiner Verwandtschaft beim Kochen über die Schulter geguckt, die Köchinnen und den Kochprozess gezeichnet, Interviews geführt und die Rezepte aufgenommen», erinnert sich die 63-jährige Krienserin, die nun von ihrer Wohnstadt als Kulturpreisgewinnerin ausgezeichnet wird.

So nahmen Gabi Kopps kulinarische Recherchereisen ihren Anfang. In ihren Kochbüchern hat sie zahlreiche Köchinnen und Köche aus verschiedenen Regionen porträtiert. Bilder, Geschichten und Rezepte von traditionellen Hausfrauen, modernen Geschäftsfrauen oder Restaurantköchen aus unterschiedlichen Volksgruppen geben Einblick in die Vielfalt der kulinarischen Traditionen.

Autorin und Illustratorin von drei Kochbüchern

Inzwischen hat Gabi Kopp als Autorin und Illustratorin drei Kochbücher verfasst: «Das Istanbul Kochbuch» (2010), «Das persische Kochbuch» (2013) und «Meze ohne Grenzen» (2017).

Die drei Kochbücher von Gabi Kopp. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 1. September 2021)

Mit kulinarischen Reisen in den Iran und in die Türkei, Kochkursen und kleinen Caterings im Zusammenhang mit ihren Büchern hat sie sich neben dem Illustrieren ein zweites Standbein geschaffen.

«Mit meinen Büchern will ich die Diversität aufzeigen und dagegen angehen, dass ganze Volksgruppen in einen Topf geworfen werden»,

sagt Kopp und blickt aus dem Fenster. Mit Sicht auf die Jesuitenkirche und das Luzerner Theater ist Gabi Kopp auch an ihrem Arbeitsplatz umringt von Kultur. Was immer wieder inspiriert: «Ich habe noch viele Ideen. Ab nächstem Jahr beziehe ich die AHV, das gibt mir finanziell etwas Freiraum, um eigenen Projekten intensiver nachzugehen.» Eines ihrer Herzblutprojekte ist der Verein Istanbuluzern, ein Brückenschläger zwischen Zentralschweiz und dem Bosporus. Im Vorstand organisiert sie unter anderem Veranstaltungen und ist immer wieder auch für das Kulinarische verantwortlich.

Die Kochbücher enthalten Rezepte und Illustrationen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 1. September 2021)

Schon seit 1978 geben sich in Kopps Leben der Kochlöffel, Bleistift und der Pinsel die Hand. «Mein Erwerbsleben balanciere ich auf zwei Standbeinen», sagt die Krienserin. Sie sei sowohl Illustratorin wie auch Kochbuchautorin. Sie absolvierte 1974 den Vorkurs der Hochschule für Gestaltung Luzern und besuchte 1997/1998 die MA Illustration Class im Central Saint Martins College of Art in London. Mit Ausstellungen ist Kopp regelmässig präsent, etwa bei Fumetto, im Kunstkubus Cham oder der Karikaturka in Istanbul. Seit acht Jahren entwirft sie auch den Schoggitaler für Pro Natura und den Heimatschutz.

Jahrelange Tätigkeit als Illustratorin für die Presse

Illustrationen machte Kopp im Verlauf der Jahre für Presse und Verlage im In- und Ausland, unter anderem für «Geo Saison», «Das Magazin», «Du», «Hochparterre», «Annabelle», «Weltwoche» und seit 2002 vor allem für die «NZZ am Sonntag», wo sie wöchentlich eine politische Autorenkolumne verbildlicht. Diesen Sommer erschien ihre 1000. Illustration in Schabkartontechnik. «Seit der ersten Ausgabe habe ich die Freiheit, meine eigenen Interpretationen des Themas einfliessen zu lassen, eine Aufwertung meiner illustrativen Tätigkeit.»

Im Verlauf ihrer Karriere erhielt Kopp verschiedene Stipendien zugesprochen wie einen Atelieraufenthalt in Chicago, einen Werkbeitrag von Kanton und Stadt Luzern für die Erstellung des «Istanbul Kochbuchs» und ein Reisestipendium der Kulturstiftung Landis & Gyr für die Recherchen für «Meze ohne Grenzen». Die Würdigung durch den Krienser Kulturpreis 2021 empfinde sie als grosses Geschenk. «Ich bekomme eine Wertschätzung, ohne dass ich mich dafür bewerben musste.» Sie fühle sich dadurch nicht nur für ihre jahrelange künstlerische Tätigkeit als Illustratorin und Kochbuchautorin, sondern auch ihre Kulturvermittlung gewürdigt. «Ich freue mich riesig», sagt Kopp.

Die Wahl der Preisträgerin erfolgte durch den Stadtrat auf Antrag der Kulturkommission. Der Krienser Kulturpreis ist mit 5000 Franken dotiert, die Übergabe findet im November im Rahmen einer öffentlichen Feier statt.