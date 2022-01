Unfall im Steinibachkreisel in Kriens

Kriens Motorradfahrer bei Unfall verletzt – Polizei sucht Zeugen Am Freitagnachmittag ereignete sich in Kriens ein Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer wurde verletzt. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen. 26.01.2022, 10.35 Uhr

Ein Motorradfahrer wurde am Freitagnachmittag um 16.15 Uhr bei einem Unfall im Kreisel Steinibach in Kriens verletzt. Der Mann musste gemäss eigenen Aussagen sein Motorrad wegen einem Lieferwagen unerwartet abbremsen. Dabei stürzte er. Er wurde vom Rettungsdienst 144 in das Spital gebracht, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.



Der Unfallhergang ist unklar. Der unbekannte Lieferwagenlenker verliess die Unfallstelle, bevor die Polizei vor Ort war.



Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und dazu Aussagen machen können. Beim Lieferwagen handelte es sich um ein Baustellenfahrzeug mit Brücke und Anhänger. Hinweise bitte direkt an 041 248 81 17.