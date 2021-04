Kriens Nach 33 Jahren schliesst der Ballon- und Partyshop – doch die Inhaber gehen noch nicht ganz in den Ruhestand Hansjörg und Rita Burch haben am Freitag die letzten Ladenkunden in Kriens empfangen. Das Geschäft lief zwar gut – doch künftig wollen die beiden ihre Partyartikel nur noch online verkaufen. Stefan Dähler 30.04.2021, 19.00 Uhr

Die Leidenschaft für Ballons, für Dekorationen sei immer noch da, sagt Hansjörg Burch, der gemeinsam mit seiner Frau Rita den Ballon- und Partyshop an der Fenkernstrasse in Kriens geführt hat. Trotzdem hatte der Laden am Freitag zum letzten Mal geöffnet. Nach 33 Jahren geht dieser nun zu. «Nicht wegen Corona», betont Hansjörg Burch. Der Grund sei das Alter. Er (67) und seine Frau (71) hätten nicht mehr die Energie, Vollzeit zu arbeiten.

Ganz in den Ruhestand gehen sie aber nicht, denn die Arbeit machen sie nach wie vor gerne. «Es ist toll, zu sehen, wie viel Freude ein Ballon bereiten kann – nicht nur bei Kindern.» Darum betreiben die Burchs weiterhin einen Onlineshop und bieten Beratungen sowie die Herstellung von Ballon-Dekorationen an Events an. Das Lokal an der Fenkernstrasse mieten sie weiterhin.

Das Geschäft lief gut

Hansjörg Burch ist eigentlich gelernter Koch, später arbeitete er im Aussendienst als Vertreter für Spielwaren. Vor 1988 kam er dann auf die Idee, sich selbstständig zu machen. Zunächst befand sich der Laden an der Moosmattstrasse in Luzern, vor 20 Jahren erfolgte der Umzug nach Kriens. Das Geschäft sei im Verlauf der Jahre immer besser gelaufen. Burch erinnert sich:

«Zuerst haben uns Leute ausgelacht und gefragt, wie man von so etwas leben kann.»

Aus den USA sei dann der Trend nach Europa gekommen, dass die Leute bereit sind, mehr Geld für Dekorationen an Anlässen auszugeben. Zwar sei auch die Konkurrenz grösser geworden. «Die alteingesessenen Geschäfte haben aber alle überlebt, denn wir punkten mit einer grossen Auswahl und viel Fachwissen.» Die Burchs boten in ihrem Laden rund 1100 Artikel an, neben Ballons auch Girlanden und weitere Party-Artikel wie Piñatas.

Grossaufträge für Dekos mit über 10'000 Ballons

Weiterhin führen sie mit Hilfe langjähriger freier Mitarbeiter Auftragsarbeiten in der ganzen Schweiz aus. Diese können grosse Dimensionen annehmen. 2011 etwa erstellten sie anlässlich des 70-Jahr-Jubiläums der Migros Genossenschaft Luzern eine Dekoration mit rund 14'000 Ballons ...

... und 2017 eine riesige Wolke aus zirka 10'000 Ballons für einen Anlass der Swiss. Grosse Freude bereiteten Hansjörg Burch Ministrantenfeste, an denen sie bis zu 6000 Ballons in den Himmel steigen liessen. «Dafür gibt es Ballons aus Naturkautschuk, die biologisch abbaubar sind», fügt er noch an. Die Coronakrise habe für eine grosse Einbusse gesorgt, «wir sind aber durchgekommen».

Suche nach Nachfolger ist nicht einfach

Nun, da die Burchs mehr Zeit haben, wollen sie öfters mal eine Zugreise unternehmen. Hansjörg Burch würde zudem gerne mehr Auftritte wahrnehmen – er moderiert nebenbei Anlässe und ist Teil eines Clown-Duos. «Mal sehen, wofür die Zeit dann wirklich reicht», sagt er. Auch wenn die Leidenschaft für Ballons noch da ist, könnte er sich vorstellen, das Geschäft irgendwann mal einem Nachfolger zu übergeben. «Ich habe mich auch schon etwas umgeschaut, doch es ist nicht einfach. Es soll schon eine Person sein, die etwas vom Fach versteht. Es täte mir weh, wenn das Geschäft nicht mehr laufen würde.»

Hier noch zwei weitere Bilder von Ballon-Dekorationen der Burchs. Sie erstellen solche für Festivals ...

... oder, etwas kleiner, für Hochzeiten: