Idee der SP: Kriens soll einen Elsy-Jacot-Platz erhalten

Bildung Kinder an der Macht: Hochdorfer Primarschule vom Kanton ausgezeichnet

Der Kanton Luzern vergibt Label an Schulen, die sich ein besonderes Profil geben. Ein Besuch in der Primarschule Junkerwald in Hochdorf, die ausgezeichnet wurde, weil Schülerinnen und Schüler bei allem mitbestimmen können.