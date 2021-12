Kriens Neues Zentrum Kriens: Mehrkosten tiefer als befürchtet Jetzt liegt die Endabrechnung vor: Genau 66,43 Millionen Franken musste die Stadt Kriens für die Neugestaltung des Zentrums zahlen. Robert Knobel Aktualisiert 21.12.2021, 08.39 Uhr

Kern des neuen Krienser Zentrums ist das Stadthaus, in dem die Verwaltung untergebracht ist. Bild: Pius Amrein (29. April 2021)

Das Zentrumsprojekt hat dem Krienser Ortskern einen beispiellosen Entwicklungsschub beschert. Ebenso spektakulär war der Wirbel, den das Grossprojekt verursacht hat. Er dominierte die Krienser Politik während Jahren und war mit ein Grund dafür, dass sämtliche Mitglieder des Stadtrats 2020 den Hut nahmen.

Doch jetzt zeichnet sich ab, dass bald ein Schlussstrich gezogen werden kann. Der jetzige Stadtrat präsentiert dem Parlament die Endabrechnung für das Zentrumsprojekt. Insgesamt hat es die Stadtkasse 66,43 Millionen Franken gekostet. Das sind ein paar Hunderttausend Franken weniger als noch 2019 befürchtet. Aber es ist doch massiv mehr als der vom Volk 2014 bewilligte Kredit von 61,4 Millionen.

Verwaltung war überfordert mit Grossprojekt

Der Einwohnerrat setzte 2019 eine Untersuchungskommission (PUK) ein, um die Kostenüberschreitungen unter die Lupe zu nehmen. Die Ergebnisse waren wenig schmeichelhaft: Die Verwaltung sei mit dem Grossprojekt überfordert gewesen, Kontrollmechanismen hätten gefehlt und der Stadtrat habe Kompetenzen überschritten.

Man habe aus den Fehlern der Vorgängerregierung gelernt, beteuert der heutige Stadtrat. Finanzvorsteher Roger Erni (FDP) sagt im Hinblick auf künftige Projekte: «Wir haben zusätzliche Kontrollmechanismen etabliert und das Auftragsmanagement im Bauwesen verbessert. Das Risiko für Kostenüberschreitungen ist damit klar gesunken». Erni will noch etwas klarstellen: Das Zentrumsprojekt an sich sei nicht zu teuer gewesen – «wir haben für die Mehrkosten auch entsprechenden Mehrwert erhalten». Versagt habe aber die Kostenberechnung in der Startphase. «Insbesondere die Kosten für den Innenausbau des Stadthauses waren von Beginn weg unrealistisch und viel zu tief angesetzt.»

Das Stadthaus wurde zum «Desaster»

Auch Erich Tschümperlin (Grüne), früherer Präsident der PUK, spricht im Zusammenhang mit dem Stadthaus von einem «Desaster». Er sagt: «Wenn das Volk über einen Kredit abstimmt, darf es davon ausgehen, dass die Kosten seriös berechnet wurden und dass die Stadt alles dafür tut, um den Kostenrahmen einzuhalten.» Doch der damalige Stadtrat habe den Kredit bewusst tief gehalten – wohl aus Angst davor, dass ein zu hoher Kredit an der Urne abgelehnt würde. «Die später nötigen Nachtragskredite waren die logische Folge – und erweckten den Eindruck, die Stadt könne nicht mit Geld umgehen.»

Ein neues Gesicht für Kriens Offiziell hiess das Projekt «Zukunft Kriens – Leben im Zentrum». Zusammen mit privaten Investoren begann die damalige Gemeinde Kriens vor rund 15 Jahren mit der Planung für eine Neu-Überbauung des Krienser Ortszentrums. Das Projekt umfasste den Bau eines neuen Stadthauses als Sitz der Stadtverwaltung sowie die Umnutzung des Feuerwehrareals beim Schappe-Center zu einem Kulturzentrum. Feuerwehr und Werkhof erhielten einen Neubau beim Eichenspes. Auch Wohnbauten waren Teil des Zentrumsprojekts: Es entstanden die Überbauung Teiggi sowie die Alterssiedlung Lindenpark. Diese wurde 2020 als letztes Teilstück des Zentrumsprojekts eröffnet.

Mehr Platz für die Kultur: Der neue Theatersaal im Schappe Kulturquadrat. Bild: Roger Grütter