Kriens Neustart: Das Hotel Himmelrich will seine zweite Chance nutzen Das Haus ist aus dem Dornröschenschlaf erwacht: Grundsaniert und mit neuem Team, heisst es alle Gäste willkommen. An der Eröffnung am Donnerstag stillten viele Krienser nicht nur ihren Appetit, sondern auch die Neugier. Sandra Monika Ziegler 15.07.2021, 19.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Hotel Himmelrich oberhalb von Kriens.

Bild: Manuela Jans-Koch (15. Juli 2021)

Die Gäste kamen auf ihre Rechnung, trotz miesem Wetter. In den letzten zwei Jahren wurde das Hotel Himmelrich am Krienser Pilatushang von Grund auf saniert. Am Donnerstag wurde die Eröffnung gefeiert.

«Kaum wurde eine Wand entfernt, zeigte sich schon die nächste Baustelle», erzählt Waldimir Bissig. Die Kosten seien im sechsstelligen Millionenbereich angesiedelt. Es sei nicht kosmetisch saniert worden, sondern von Grund auf. Bissig ist Troubleshooter, wie er augenzwinkernd sagt, und fürs Backmanagement zuständig: «Ich bin Ansprechperson für die Angestellten und für die Umsetzung des Konzeptes zuständig.» Das Konzept, so Hoteldirektor Michael Schmidt (42), setzt auf Individualtourismus. Das Kapitel Gruppentourismus ist abgeschlossen.

Schlechte Bewertungen: Damals war das Haus noch in schlechtem Zustand

Das «Himmelrich» war früher bekannt für negative Hotelbewertungen. Dazu sagt Schmidt: «Damals war das Haus ja auch nicht im besten Zustand. Doch jetzt schauen wir positiv in die Zukunft. Und übrigens: Das Personal wurde nie schlecht bewertet.» Er habe die Negativkritiken als Aussenstehender erlebt und will diese Zeit ruhen lassen: «Heute sieht man, wie die Zukunft aussehen kann. Wer in der Vergangenheit bleiben will, kann das tun – aber ohne uns.» Schmidt ist nebst dem Hotel Himmelrich auch für die Weggiser Häuser Posthotel und «Graziella» verantwortlich: «Diese Aufgabe hat mich sehr gereizt. Lieber drei kleine Häuser als ein grosses.»

Dem stimmt Fekrije Baftiri (25) zu. Sie ist Geschäftsführerin und Tochter des umtriebigen und umstrittenen Luzerner Gastronomen Afrim Baftiri. Sie ist voller Zuversicht und freut sich: «Wir hoffen, dass die Krienser uns eine zweite Chance geben und wir sie in Zukunft als Gäste begrüssen dürfen. Jetzt zählt der Neustart.» Sie werde überall eingesetzt, sei es am Buffet, an der Réception oder sonst wo, und koordiniert die Arbeitsabläufe, sorgt für einen reibungslosen Ablauf: «Wir haben bewusst keine Büros, so sind wir immer sicht- und ansprechbar. Das werden die Angestellten wie auch die Gäste schätzen.»

Vorbild war ein Luxushotel in Dubai

Das Hotel hat 29 Zimmer, davon vier Suiten. Alle sind renoviert und nach dem Vorbild des Luxushotels Waldorf Astoria in Dubai neu ausgestattet. Mit vier Angestellten werde das Hauskeeping gemacht.

Geschäftsführerin Fekrije Baftiri und Hoteldirektor Michael Schmidt in einem der 29 Hotelzimmer.

Bild: Manuela Jans-Koch (Kriens, 15. Juli 2021)

An der Réception sind drei Personen tätig, und das «Himmelrich» hat einen Nachtportier. Für die Restauration sind zehn Personen fix angestellt. Der Staff könne jedoch auf 28 Personen aufgestockt werden, diese seien in Teilzeit angestellt. «Denn scheint die Sonne und es ist Ausflugswetter, dann können wir alle Hände brauchen», sagt Schmidt. Der Aussenbereich mit Terrasse und Pergola bietet Platz für 180 Gäste, das Restaurant für 70. Für die Bedienung ist Nicole Elmer, Chef de Service, zuständig. Ihre Erfahrung hat sie aus Häusern mit «Gault-Millau»-Punkten.

Der Aussenbereich des Hotels Himmelrich. Bild: Manuela Jans-Koch (Kriens, 15. Juli 2021)

Ein Luxustempel wollen sie nicht sein. Die Zimmerpreise seien moderat und weit unter denen vom «Bürgenstock». Obwohl die Aussicht vom «Himmelrich» himmlisch sei. Dazu passt der Slogan der Hotel-Website: «Schweizer Gastfreundschaft trifft auf luxuriösen Charme».

Das kulinarische Zepter schwingt Gianny Banuta (40). Der Rumäne kam bereits als 15-Jähriger mit der Küche in Kontakt, lernte viel und ging seither nicht mehr von den Kochtöpfen weg. Seine Küche beschreibt er als «mediterran-französisch mit asiatischen Einflüssen». Damit die Crew gut eingespielt ist, wurde drei Monate lang im Weggiser Posthotel trainiert. Chefkoch Banuta ist für beide Küchen zuständig und pendelt zwischen Weggis und Kriens.

Küchenchef Gianny Banuta. Bild: Manuela Jans-Koch (Kriens, 15. Juli 2021)

Zur Eröffnung kamen viele Krienserinnen und Krienser. Sie stillten nicht nur den Hunger, sondern auch ihre Neugier. Und kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Sie freuten sich, dass ihr «Himmelrich» endlich wieder offen ist.