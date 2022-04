Polizei nimmt mutmasslichen Drogenhändler fest

Kriens Polizei nimmt Drogenhändler fest und stellt Heroin und Kokain sicher Der Luzerner Polizei ging in Kriens ein mutmasslicher Drogendealer ins Netz. In seiner Wohnung fanden die Einsatzkräfte Drogen und Streckmittel. 27.04.2022, 15.29 Uhr

Der 30-jährige Mann aus Albanien wurde am Dienstagnachmittag festgenommen, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Bei der anschliessenden Hausdurchsuchung stiessen die Einsatzkräfte auf Heroin, Kokain und Streckmittel. Nebst den Drogen wurde auch mutmasslicher Verkaufserlös beschlagnahmt. Der Beschuldigte befindet sich in Haft. (dvm)