Kriens rüstet seine Schulen mit Laptops und Wlan auf Die Stadt Kriens schafft für die Schulkinder und den Lehrkörper rund 1600 Tablets und Notebooks an. Sie investiert dafür rund 1,1 Millionen Franken. Zudem werden die Schulhäuser, die noch nicht mit Wlan ausgestattet sind, für rund zwei Millionen Franken technisch aufgerüstet. 29.05.2020, 10.00 Uhr

(sda/zim) Dies geht aus dem am Freitag veröffentlichten Planungsbericht hervor, in dem der Krienser Stadtrat aufzeigt, wie der Unterricht digitalisiert werden solle. Mit dem Lehrplan 21 werden Medien und Informatik von der ersten Primarklasse an in die Unterrichtsfächer integriert. Die Erfahrungen mit dem Fernunterricht während der Coronapandemie hätten zudem die Chancen gezeigt, die die Digitalisierung bieten würde, schreibt der Stadtrat.

Der Kanton schreibt den Gemeinden vor, dass sie für die 1. und 2. Primarklasse ein Gerät pro vier Kinder bereitstellen müssen. Von der 3. bis 6. Klasse müssen sich jeweils zwei Kinder ein Gerät teilen. Auf der Sekundarstufe hat jede Schülerin und jeder Schüler ein persönliches Gerät. Die Geräte werden durch einen vom Kanton Luzern angebotenen Rahmenvertrag beschafft und den Schülerinnen und Schülern unter bestimmten Auflagen (Sorgfaltspflicht, Haftung etc.) zur Verfügung gestellt. Die Gerätebeschaffung für die Primar- und Sekundarschule inklusive Lehrpersonen kostet in etwa 1,1 Millionen Franken.

Um diese Geräte im Unterricht sinnvoll und zeitgemäss einsetzen zu können, muss zuerst die Infrastruktur für den drahtlosen Internetzugang (Wlan) in den Schulanlagen geschaffen oder verbessert werden. Die Sekundarschulen werden bereits ab August 2020 über die notwendige Infrastruktur verfügen. Das Gemeinwesen rechnet mit Kosten von 1,6 Millionen Franken.

Moderate Anpassung der personellen Ressourcen

Im Planungsbericht wird auch die Frage beantwortet, welche personellen Ressourcen notwendig sind und finanziert werden müssen für den technischen Unterhalt der Geräte, für den Support und für die pädagogische Begleitung. Die Volksschule rechnet damit, dass die Pensen der zwei bisherigen Fachpersonen ausreichen und nur moderat ansteigen werden.

Der Einwohnerrat wird den Planungsbericht im Juni beraten.