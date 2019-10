Chemische Flüssigkeit aus Lieferwagen in Kriens ausgelaufen

Am Mattenhof in Kriens ist aus einem Lieferwagen eine chemische Flüssigkeit ausgelaufen. Die Strasse musste vorübergehend gesperrt werden. Für die Umwelt bestand keine Gefahr.

Bei der ausgelaufenen Flüssigkeit handelt es sich um Polypropylenglykol. (Bild: Luzerner Polizei, Kriens, 14. Oktober 2019)

(zim) Am Montag, 14. Oktober, ca. 14.45 Uhr, fuhr ein Lieferwagen in Kriens durch das Mattenhofquarter. Als er seinen Lieferwagen am Mattenhof (Höhe Nummer 16) kurz parkierte, um nach dem genauen Abladeort zu fragen, stellte er laut einer Mitteilung der Luzerner Polizei fest, dass ein Behältnis umgefallen war und Flüssigkeit auslief. Auf diese Meldung wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr Kriens und der Chemiewehr Emmen sowie Chemiefachberater aufgeboten. Die Strasse wurde für den gesamten Verkehr gesperrt und örtlich umgeleitet. Verletzt wurde laut Polizeiangaben niemand.

Einsatzkräfte bei den Reinigungsarbeiten. (Bild: Luzerner Polizei, Kriens, 14. Oktober 2019)

Es stelle sich heraus, dass es sich bei der ausgelaufenen Flüssigkeit um rund 20 Liter Polypropylenglykol gehandelt hat. Dabei handelt es sich nicht um Gefahrengut, wie die Polizei weiter mitteilt. Durch die Einsatzkräfte wurden umfangreiche Reinigungsarbeiten durchgeführt. Die Fahrbahn wurde durch eine Putzmaschine gereinigt. Für die Umwelt bestand gemäss Polizei keine Gefahr.

Der Chauffeur wird wegen der ungenügenden Ladungssicherung zur Anzeige gebracht.