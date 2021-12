Spielplatz in Kriens: Anwohner wehren sich gegen Busdurchfahrt

Kriens Sicherheitsbedenken wegen Spielplatz: Anwohner wehren sich weiter gegen Busdurchfahrt in ihrem Quartier Die geplante Busdurchbindung zwischen den Haltestellen Dattenberg und Dattenbergrain in Kriens bleibt umstritten. Anwohner werfen dem Stadtrat «unlautere Kommunikation» vor. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 29.12.2021, 14.42 Uhr

Die Stadt Kriens hat kürzlich an einem runden Tisch über die geplante Zusammenlegung der Buslinien 11 und 15 informiert. Dabei ging es vor allem um die seit längerem umstrittene Frage, wie die Haltestellen Dattenberg und Dattenbergrain miteinander verbunden werden sollen, zwischen denen bisher keine Busse verkehrten. Der Stadtrat favorisiert die Variante via Sonnenbergstrasse. Anwohner, die sich um die Sicherheit beim Spielplatz an der Sonnenbergstrasse/Dattenbergrain sorgen, bevorzugen die Variante via Obere Dattenbergstrasse:

Aufgrund von Bedenken, welche die Bevölkerung an einem Info-Anlass Ende Mai geäussert hatten, liess der Stadtrat durch die Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung allfällige Sicherheitsdefizite abklären, welche die Busdurchfahrt beim Spielplatz an der Sonnenbergstrasse verursachen könnte. «Insgesamt stützt eine Mehrheit der Teilnehmenden am runden Tisch die geplanten Massnahmen», hält der Stadtrat jetzt in den Stadt-News fest.

«Das ist falsch und irreführend», sagt dazu Cédric Habermacher, Mitinitiant der IG Spielplatz Sonnenberg. Sowohl die IG als auch die am runden Tisch ebenfalls vertretene Strassengenossenschaft Obersteinhof-Dattenberg hätten die Stadt Kriens aufgefordert, «eine alternative Variante via Obere Dattenbergstrasse nochmals eingehend zu prüfen». Zudem sei das erstellte «Road Safety Audit» inhaltlich ungenügend, da es auf die zentralen Sicherheitsmängel gar nicht eingehe.

Der Spielplatz an der Sonnenbergstrasse. Hier sollen künftig Busse verkehren. Bild: Pius Amrein (Kriens, 4. Juni 2021)

Nur der Quartierverein Obersteinhof-Dattenberg stütze die Massnahmen des Stadtrats, sagt Habermacher:

«Diese Meinung hat aber keine Legitimation, weil sie nur auf einem Vorstandsbeschluss beruht.»

Das Quartier sei dazu nie befragt worden. Auch die direkt betroffenen Grundeigentümer, die enteignet werden sollen und klar gegen die Massnahmen des Stadtrats sind, würden mit keinem Wort erwähnt. Die IG Spielplatz Sonnenberg vertritt gemäss Habermacher die Interessen von rund 70 Anwohnerinnen und Anwohnern.

Der Krienser Stadtrat und Baudirektor Maurus Frey (Grüne) räumt auf Anfrage ein, «dass bei der Linienführung sowie der Sicherheit im Bereich des Spielplatzes Uneinigkeit besteht». Die Verbesserung der ÖV-Anbindung des Quartiers werde aber durch die Mehrheit unterstützt. Frey betont:

«Wir sind daran, eine Lösung zu suchen, die durch die ganze Nachbarschaft mitgetragen werden kann. Das ist die wesentliche Botschaft des runden Tisches.»

Bei der Variante mit der Busdurchfahrt auf der Sonnenbergstrasse rechnet das Vorkonzept Agglo Mobil 4 des Verkehrsverbunds Luzern mit baulichen Massnahmen, die rund 110'000 Franken kosten. Da die Fahrbahnbreite mit Ausnahme der ersten knapp 100 Meter mehr als 6 Meter betrage, sei hier auf der gesamten Länge bereits jetzt ein Kreuzen von Bussen möglich. Für die heute nicht befahrene 40 Meter lange Teilstrecke beim Spielplatz reiche eine Verbreiterung auf 3,5 Meter, da der Warteraum vor der Durchfahrt beidseits vorhanden und von den Buschauffeuren gut einsehbar sei. Aus Sicherheitsgründen soll beim Spielplatz die Durchfahrt ausschliesslich für den öffentlichen Verkehr, Blaulichtorganisationen sowie Fuss- und Veloverkehr gestattet sein. Senkpoller sollen dies sicherstellen.

Variante Obere Dattenbergstrasse: Länger und teurer

Bei der Busdurchfahrt auf der Oberen Dattenbergstrasse wird mit Kosten von 450'000 bis 680'000 Franken gerechnet. Die Strecke ist 440 Meter länger, die Fahrbahn zudem durchschnittlich nur 5,2 Meter breit, ein Ausbau fast auf der ganzen Länge somit zwingend. «Entscheidend sind nicht die Investitionskosten, sondern die Sicherheit», sagt dazu Cédric Habermacher.

Mit der auf den nächsten Fahrplanwechsel Ende 2022 geplanten Zusammenlegung der Buslinien 11 (von Luzern ins Dattenbergquartier) und 15 (von Kriens via Zumhofstrasse und Gabeldingen wieder zurück nach Kriens) sollen die Wohngebiete am Sonnenberg ÖV-mässig besser erschlossen und näher an Luzern angebunden werden. Von der Bergstrasse zum Bahnhof Luzern soll es künftig eine Direktverbindung mit 15 Minuten Fahrzeit ohne Umsteigen geben. Bisher dauerte eine Fahrt 30 Minuten plus ein bis zwei Mal Umsteigen.

Infos auf der Website der Stadt Kriens: https://kriens.ch/bus-am-sonnenberg.

