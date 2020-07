Porträt «Es war eine glückliche Zeit, um Bauvorsteher zu sein» – so hat Matthias Senn die Entwicklung der Stadt Kriens geprägt Für insgesamt 24 Jahre war Matthias Senn (FDP) in der Krienser Lokalpolitik aktiv, in den letzten zwölf Jahren als Bauvorsteher. Trotz abruptem Ende blickt er positiv auf seine Amtszeit zurück. Stefan Dähler 29.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In seinen zwölf Jahren als Krienser Bauvorsteher hat Matthias Senn (58, FDP) zahlreiche Grossprojekte begleitet: Da wäre die städtebauliche Planung für das Gebiet Luzern Süd, die Ortsplanungsrevision 2013/2014 oder natürlich das Zentrumsprojekt. In den letzten Jahren hat sich Kriens baulich sehr stark verändert, ist städtischer geworden. Für sein Abschiedsporträt schlägt Senn jedoch ein Sujet in ländlicher Umgebung vor: die beiden Hergiswaldbrücken im Obernau. Die Strassenbrücke wurde 2012 neu gebaut und heisst inzwischen Conrad-Escher-Brücke. Jene aus Holz, 1791 erbaut, ist seit 2012 dem Langsamverkehr vorbehalten und wurde 2016 in ihren Originalzustand zurückversetzt.

Matthias Senn auf der alten Hergiswaldbrücke. Links im Bild ist die 2012 neu erstellte Strassenbrücke zu sehen. Bild: Nadia Schärli

(Kriens, 23. Juli 2020)

Es handelt sich um die Lieblingsprojekte seiner politischen Laufbahn. «Für diese musste ich besonders kämpfen», erklärt Senn. Für die Baukredite für die neue Brücke sowie den denkmalgerechten Umbau der alten benötigte er jeweils zwei Anläufe im Einwohnerrat. «Zudem gefällt mir die Kombination von neu und alt, die beiden Konstruktionen nehmen Bezug aufeinander.» Für die Brückenprojekte hat Kriens denn auch die Auszeichnung für gute Baukultur vom Kanton erhalten.

Ja zum Zentrumskredit als emotionaler Höhepunkt

Nichtsdestotrotz: «Der emotionale Höhepunkt meiner Laufbahn war der 9. Februar 2014», sagt Senn. Damals sagte das Stimmvolk Ja zum Kredit von 61 Millionen Franken für das Zentrumsprojekt. Von diesem ist Senn auch heute noch überzeugt:

«Zuletzt stand zwar die Kostenüberschreitung im Fokus. Doch mit den jeweiligen Bauten sind die Leute sehr zufrieden, das Gesamtprojekt kann sich sehen lassen.»

Eine grössere Niederlage habe es für ihn nicht gegeben. «Klar wurde mal eine Initiative angenommen, die wir zur Ablehnung empfohlen hatten oder es kam ein Referendum durch. Letztendlich konnte ich aber alle wichtigen Projekte realisieren.» In Senns Amtszeit habe die Stadt rund 280 Millionen Franken investiert. «Es war eine glückliche Zeit, um Bauvorsteher zu sein. Ich konnte Spuren hinterlassen.»

Matthias Senn (links) im Jahr 2013 bei der Präsentation zur zukünftigen Entwicklung des Gebiets Luzern Süd. Ebenfalls zu sehen (von links): die Luzerner Stadträtin Manuela Jost, der damalige Luzern-Plus-Präsident Pius Zängerle und die damalige Horwer Gemeinderätin Manuela Bernasconi. Bild: Dominik Wunderli

(Horw, 25. Januar 2013)

Auf die Frage, ob er im Nachhinein etwas anders machen würde, nennt Senn die Departementsreform 2016. «Bei der Aufteilung der Aufgaben braucht es noch Justierungen. Doch besonders der Zeitpunkt war unglücklich. Durch den Wechsel der Immobilien vom Bau zu den Finanzen konnte ich das Zentrumsprojekt nicht zu Ende begleiten – und Franco Faé wurde ins kalte Wasser geworfen.» Faé als Finanzvorsteher übernahm damals die Immobilienabteilung.

Theaterpräsident, Gallivater und höchster Krienser

Matthias Senn als Gallivater im Jahr 2002.

Bild: Archiv LZ

Wenn Matthias Senn, dessen Eltern bereits politisch aktiv waren, Ende August als Stadtrat abtritt, verlässt eine Krienser Institution das Rampenlicht. Er war Präsident des Theaters Kriens, 2002 Gallivater, während zwölf Jahren Einwohnerrat und 2006 dessen Präsident. Zuletzt leitete Senn noch den Coronagemeindeführungsstab. «Das war besonders im März eine intensive Zeit, es gab zahlreiche Sitzungen und wir waren sieben Tage die Woche in Kontakt.»

Nun kommt er auf 24 Jahre Aktivzeit in der Lokalpolitik, genau wie sein Stadtratskollege Cyrill Wiget (Grüne). Mit diesem hat Senn eine spezielle Beziehung. «Es gibt Einiges, das uns verbindet, wir haben zahlreiche Projekte zusammen durchgebracht wie etwa das Parkbad.» Sie waren aber auch Konkurrenten, etwa bei der Stadtpräsidiumswahl 2015, bei der sich Wiget hauchdünn durchsetzte. Oder beim Streit um die Stadtrats-Nebeneinkünfte. «Klar, wir haben politisch miteinander gerungen, wohl mehr als in anderen Exekutiven», blickt Senn zurück. «Aber am Ende ging es immer um die Sache.» Der im Einwohnerrat oft geäusserte Vorwurf, der Stadtrat wäre zerstritten, treffe nicht zu. «Wir waren ein kollegiales Team, das auf ein Ziel hingearbeitet hat. Und an gemeinsamen Anlässen hatten wir es stets gut zusammen.»

Matthias Senn (zweiter von unten) und Cyrill Wiget (zuoberst) in der alten Krienser Badi im September 2010, als die Erneuerung vom Stimmvolk angenommen wurde. Bild: Archiv LZ

Auch dass der Stadtrat in den letzten Jahren im Einwohnerrat teils hart kritisiert wurde, habe Senn persönlich nicht verletzt. «Dafür ist die Politik ja da. Weh getan haben mir aber Angriffe im Wahlkampf. Da wurden teils Unwahrheiten verbreitet.» Erstaunt habe ihn, wie angriffig die Grünen agierten. «Sie betrieben quasi Oppositionspolitik, obwohl sie den Stadtpräsidenten stellten. Das erschwerte die Arbeit des Stadtrats.»

Die eigene Firma soll wiederbelebt werden

Mit den Wahlen habe Senn inzwischen abschliessen können. Nach dem schlechten Resultat im ersten Wahlgang im März verzichtete er darauf, im zweiten nochmals anzutreten:

«Ab Ende März hatte ich aufgrund des Lockdowns viel Zeit zum Nachdenken. Ich konnte mich auf Neues einstellen und Vorfreude darauf entwickeln.»

Nun will er sich selbstständig machen und sein früheres Ingenieurbüro Senn + Partner AG wiederbeleben. «Diesmal aber nicht für Ingenieurarbeiten, sondern für Projektleitungen oder Bauherrenvertretungen auf Mandatsbasis für Gemeinden, den Kanton oder private Bauherren.» Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung im Baubereich bringe er dafür viel Fachwissen mit. «Ich will sicher nicht in Frührente gehen», sagt Senn. «Natürlich werde ich auch einiges vermissen, sonst hätte es mir ja nicht gefallen als Stadtrat.» Besonders die Mitarbeiter oder der Kontakt mit der Bevölkerung an Anlässen werden ihm fehlen. «Im Gegenzug freue ich mich darauf, mehr freie Abende zu haben.»

Matthias Senn nach der erfolgreichen Wahl in die Exekutive im Jahr 2008. Rechts die damalige Gemeindepräsidentin Helene Meyer-Jenni.

Bild: Nadia Schärli

(Kriens, 20. April 2008)

Politisch aktiv bleibt er noch bis 2021 im Verbundrat des Verkehrsverbunds Luzern – dessen Legislatur ist um ein Jahr versetzt zu jener der Stadt Kriens. Welche Rolle Senn innerhalb der Partei künftig einnehmen will, sei noch offen. «Meine Frau ist nach wie vor sehr engagiert, ich kann mir gut vorstellen, unterstützend zu arbeiten.» Künftig nochmals für ein Amt zu kandidieren, etwa für den Kantonsrat, schliesst Senn nicht kategorisch aus. Er sagt aber auch: «Bis dann dauert es noch drei Jahre und ich wäre schon über 60.»

Senn blickt hoffnungsvoll in die Zukunft

Die Zukunft der Stadt Kriens beurteilt Senn aufgrund der Finanzen als herausfordernd, aber auch hoffnungsvoll. «Die neue Finanzstrategie zeigt einen Weg auf. Und Kriens wird sich als attraktive Wohngemeinde weiterentwickeln, wenn in Luzern Süd die einzelnen Quartiere zu einem grossen Ganzen zusammenwachsen.» MattStehias Senns Nachfolger als Bauvorsteher wird Maurus Frey (Grüne) sein. Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Zeiten im Theater Kriens. Welchen Ratschlag gibt Senn ihm mit?

«Im Zweifelsfall nach dem

Bauchgefühl zu entscheiden.»

Das heisse nicht, dass man sich nicht umfassend informieren oder beraten lassen soll. «Aber es gibt Fälle, in denen man bis am Ende unsicher ist. Dann ist der erste oftmals der richtige Gedanke.»