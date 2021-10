Kriens Sonnenbergbahn fährt zum Saisonende gratis Am 1. November müssen Passagiere für die Fahrt auf den Krienser Hausberg nichts bezahlen. Eine Stiftung übernimmt die Kosten. 18.10.2021, 17.18 Uhr

Die Sonnenbergbahn, hier bei der Bergstation.

Bild: Manuela Jans-Koch (Kriens, 9. Juli 2015)

Der 1. November ist der letzte Betriebstag der Sonnenbergbahn vor der Winterpause. Dann können alle Fahrgäste die Bahn kostenlos nutzen, wie die Stadt Kriens, Mehrheitsaktionärin der Sonnenbergbahn AG, mitteilt. Die Liberale Stiftung übernehme alle Ticketkosten an Allerheiligen.

Die Spende hänge damit zusammen, dass die Liberale Stiftung bereits in diesem Sommer eine Trinkwasser-Stele beim Spielplatz ermöglicht habe. Am 1. November sollen nun alle Interessierten einen Augenschein von der Trinkwasser-Stele nehmen können, heisst es in der Mitteilung. Mit der Stele sei eine Lücke in der Infrastruktur auf dem Sonnenberg geschlossen worden. (std)