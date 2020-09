Kriens spart und erhöht die Steuern – doch die Hoffnungen ruhen noch immer auf Luzern Süd Die Stadt Kriens präsentiert das Budget 2021. Dieses sieht eine Steuererhöhung um 0.1 Einheiten vor. Zudem soll gespart werden – vor allem in der Schule. Robert Knobel 25.09.2020, 11.00 Uhr

Kriens will eine attraktive und wachsende Stadt werden - im Bild die geplante Südallee. Doch im Moment heisst es vor allem den Gürtel enger zu schnallen. Visualisierung PD

Die kantonale Finanzreform und die Coronakrise haben einen massiven Einfluss auf die Finanzhaushalte der Luzerner Gemeinden. Entsprechend werden die Budgets fürs nächste Jahr mit Spannung erwartet. Mit Kriens gibt nun die erste grosse Gemeinde die Zahlen für 2021 bekannt. Das Budget wurde noch vom alten Stadtrat erarbeitet und wird nun von der neuen Crew präsentiert. Das Budget 2021 zeigt, was sich bereits früher abgezeichnet hat: Die Krienser Finanzen sind nicht im Lot. Die Kosten steigen, während die Einnahmen stagnieren. Daher plant der Stadtrat nun nachhaltige Massnahmen. «Wir kämpfen entschlossen für gesündere Finanzen», sagt der neue Finanzvorsteher Roger Erni (FDP).

Der Gemeindesteuerfuss soll per 2021 von heute 1.9 auf 2.0 Einheiten erhöht werden. So hoch war er zuletzt vor zwei Jahren vor dem Steuerfussabtausch mit dem Kanton (AFR18). Das bringt Mehreinnahmen von etwa 3,8 Millionen Franken. Der Einwohnerrat wird im November darüber befinden, die Volksabstimmung über Budget und Steuererhöhung soll Anfang 2021 stattfinden.

Nachdem bereits im laufenden Jahr zusätzliche Sparbemühungen getroffen worden sind, soll das Budget 2021 um weitere 4,7 Millionen Franken entlastet werden. Gespart werden soll zum Beispiel in diesen Bereichen:

Volksschule : Reduktion der Anzahl Schulklassen und Sparen bei Schülerhorten (1,3 Mio. Franken)

: Reduktion der Anzahl Schulklassen und Sparen bei Schülerhorten (1,3 Mio. Franken) Gebäudeunterhalt und Grünflächen (0,5 Mio.)

und (0,5 Mio.) Erhöhung Elternbeiträge Schülerhorte (0,1 Mio.)

(0,1 Mio.) Betreuungsgutscheine : Eingrenzung der Anspruchsberechtigten (0,1 Mio.)

: Eingrenzung der Anspruchsberechtigten (0,1 Mio.) Reduktion Securitas: Parkplatz-Kontrollen (0,1 Mio.)

Eine Sek-Klasse im Schulhaus Roggern. Die Zahl der Klassen wird reduziert. Roger Gruetter

Die kantonale Finanzreform hat Kriens wegen der erzwungenen Steuerfuss-Senkung massive Einnahmenausfälle beschert. Doch damit nicht genug: Wegen der Reform muss die Stadt auch deutlich mehr Sozialkosten bezahlen. Die Ausgleichsmassnahmen, die der Kanton zur Abfederung vorgesehen hat, reichen längst nicht aus, um die Bilanz wieder ins Lot zu bringen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Schule. Der Kanton beteiligt sich neuerdings zwar deutlich stärker an den Volksschul-Kosten (50 Prozent). Doch dabei orientiert er sich an einem Normtarif pro Schüler. Da in Kriens die Kosten pro Schüler offenbar höher sind als im kantonalen Schnitt, muss die Stadt die gesamte Differenz zum kantonalen Mittelwert selber berappen – und finanziert unter dem Strich also deutlich mehr als die Hälfte der Volksschul-Kosten. Allein für die Primarstufe macht dies nun unerwartete Mehrkosten von fast einer halben Million Franken aus. Wieso die Schulkosten in Kriens so viel höher sind als anderswo, will der Stadtrat nun klären.

Roger Erni glaubt, dass Kriens nicht zu den am stärksten von der Krise betroffenen Gemeinden gehört. So gibt es hier beispielsweise vergleichsweise wenig Betriebe, die direkt vom Tourismus abhängen. Deshalb gebe es Grund zur Hoffnung, dass die Ausfälle bei den Firmensteuern nicht allzu dramatisch ausfallen werden. Ähnliches gilt für die Natürlichen Personen. Gleichwohl es wäre wohl vermessen zu denken, die Krise würde Kriens gar nicht betreffen. Deshalb ist im Budget 2021 bei den Steuereinnahmen (total knapp 86 Millionen Franken) nur ein Mini-Wachstum von 1 Prozent enthalten - und dies trotz Bevölkerungswachstum und Erhöhung des Steuerfusses.

Das Budget 2021 sieht ein Defizit von 789'000 Franken vor. Zum Vergleich: Die Rechnung 2019 wies ein Defizit von 5,6 Millionen Franken auf. Die Nettoinvestitionen belaufen sich 2021 auf 8,1 Millionen Franken. Die Nettoschuld pro Einwohner beträgt praktisch unverändert rund 4800 Franken.

Wenn das Budget abgelehnt wird, muss der neue Stadtrat ein neues Budget erarbeiten. Wie dieses dann aussehen wird - zum Beispiel noch mehr Sparmassnahmen anstelle einer Steuererhöhung - ist offen. Der alte Stadtrat hat bereits zusätzliche Sparmöglichkeiten ausgelotet, etwa die Streichung der Beiträge an Sonnenbergbahn und Museum Bellpark. Doch Roger Erni sagt: «Wir wollen uns nicht jetzt mit einem Plan B auseinandersetzen.»

Die Wohnbevölkerung in Kriens soll im nächsten Jahr auf 28'500 steigen. Etwa 2026 soll die 30'000er-Grenze geknackt werden. Gleichzeitig sollen in den nächsten fünf Jahren fast 2000 neue Arbeitsplätze entstehen. Verantwortlich für diese Entwicklung sind in erster Linie die Neubaugebiete in Luzern Süd. Tatsächlich hat Kriens allein in diesem Jahr rund um den Mattenhof Zuwachs von mehreren namhaften Firmen erhalten: Swisscom, Zurich Versicherung, die Medizinalfirma Fresenius Kabi, sowie Basler&Hofmann (Bau, Umwelt, Energie) und CAS AG (Architektur).

Blick in die neuen Büroräumlichkeiten der Zurich Versicherung im Mattenhof. Pius Amrein (lz) / Luzerner Zeitung

Da die definitive Veranlagung von Firmen teils mehrere Jahre benötigt, wird es noch eine Weile dauern, bis sich der tatsächliche Steuereffekt für Kriens beziffern lässt. Ähnliches gilt für die neuen Bewohner von Luzern Süd. Diese machen sich wider Erwarten noch kaum in der Steuerbilanz bemerkbar. Möglicher Grund: Parallel zum Bauboom in Luzern Süd werden zurzeit im Krienser Zentrum zahlreiche Altbauten saniert und sind daher unbewohnt. Erst wenn diese Liegenschaften wieder vermietet sind, werden die Einwohnerzahl - und wohl auch der Steuerertrag - deutlich ansteigen. Roger Erni beurteilt die aktuelle Situation so: «Kriens hat in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Projekten klaren Mehrwert geschaffen. Diese Bäume sind gepflanzt. Jetzt brauchen sie Geduld, Wasser und Nahrung. Dafür werden sie uns eines Tages mit reicher Ernte erfreuen.»