Stadt Kriens spart bei Spitex, Tarife müssen erhöht werden

Kriens Stadt spart bei der Spitex – Tarife werden nun erhöht Der Beitrag für das Angebot «Hilfe zu Hause» wurde in den letzten Jahren immer wieder gekürzt. Dies auch, weil eine gesetzliche Regelung fehlt. Der Spitex-Leiter hofft, dass sich das dereinst ändert. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 08.01.2022, 05.00 Uhr

Eine Spitex-Mitarbeiterin unterwegs. Bild: Donato Caspari/TBM

Wegen der knappen Finanzen hat die Stadt Kriens in den letzten Jahren diverse Leistungen gekürzt. Darunter befindet sich auch die «Hilfe zu Hause» der Spitex. Dabei handelt es sich, im Gegensatz zu den Pflegeleistungen, nicht um gebundene Ausgaben. Sie muss gemäss Krankenpflege-Leistungsverordnung von den Gemeinden angeboten, aber nicht finanziert werden. Es besteht also Handlungsspielraum für Kürzungen. Folglich ging der städtische Beitrag für die «Hilfe zu Hause» von einst 520’000 Franken im Jahr 2017 zurück: 2020 waren es 440’000 Franken, 2021 noch 340’000 Franken.

Unterschiede zwischen «Hilfe zu Hause» und Pflege Im Gegensatz zu Pflegedienstleistungen ist die «Hilfe zu Hause» weder im nationalen Krankenversicherungs- noch im kantonalen Betreuungs- und Pflegegesetz geregelt. Unter Pflege fallen etwa die Verabreichung von Medikamenten, Hilfe beim Anziehen, Aufstehen oder Gang auf das WC, so Hannes Koch, Geschäftsführer Spitex Kriens. «Hilfe zu Hause» könne in Sicherheit, Betreuung und Unterstützung im Haushalt aufgeteilt werden. Beispiele sind Hilfe beim Einkaufen, die Betreuung dementer Personen und regelmässige Kontaktpflege, um sicherzugehen, ob mit einer Person alles in Ordnung ist. (std)

Nun legt der Stadtrat eine neue Leistungsvereinbarung mit dem Verein Spitex Kriens für die Jahre 2022 und 2023 vor. Darin ist ein Betrag von jährlich 330’000 Franken vorgesehen.

Auch umfassendere Kürzungen standen im Raum

Gemäss der städtischen Finanzstrategie wären auch noch umfassendere Kürzungen denkbar gewesen. Davon sieht der Stadtrat ab. «Hilfe zu Hause» sei ein wichtiges Angebot. Und wenn Menschen dadurch erst später in ein Heim gehen müssen, profitiere die Stadt am Ende auch finanziell. Beim vorliegenden Betrag handelt es sich um einen Kompromiss aufgrund des Spardrucks. Der Krienser Sozialvorsteher Cla Büchi (SP) sagt:

Der Krienser Sozialvorsteher Cla Büchi. Bild: Jakob Ineichen

«Eigentlich widerspricht die Kürzung der ‹Hilfe zu Hause› dem Credo ambulant vor stationär.»

Die «Hilfe zu Hause» ermögliche neben den Pflegeleistungen, dass die Leute länger daheim wohnen könnten, was auch vermehrt gewünscht werde. «Angesichts der geänderten Bedürfnisse und der demografischen Entwicklung wird die ‹Hilfe zu Hause› künftig eine immer wichtigere Dienstleistung.»

Wie sich die Kürzungen auswirken, müsse nun beobachtet werden, so Büchi. «Darum soll die Leistungsvereinbarung vorerst nur für zwei Jahre abgeschlossen werden.» Danach könne man eine Neubeurteilung vornehmen. Bis dann sollte auch klar sein, welches die Ziele der neuen Altersstrategie sind, die die Stadt derzeit erarbeitet. Diese soll aufzeigen, in welche Richtung sich das Leben im Alter entwickeln soll und welche Leistungen dafür nötig sind. Büchi:

«Solange mittels einer Strategie keine zukunftsgerichtete Perspektive besteht, ist man dazu verleitet, wenig nachhaltig und willkürlich nach Sparpotenzial zu suchen.»

Spitex-Geschäftsleiter spricht von schwieriger Situation

Hannes Koch, Geschäftsführer der Spitex Kriens. Bild: Manuela Jans-Koch

Für die Spitex Kriens ist die Situation schwierig, wie Geschäftsführer Hannes Koch sagt: «Aber wir verstehen auch, dass die städtische Finanzlage herausfordernd ist und bieten Hand für die neue Leistungsvereinbarung.» Bereits bei vergangenen Kürzungen habe man die Tarife erhöhen müssen. Das werde nun erneut nötig sein. In welchem Umfang, gibt Koch noch nicht bekannt. «Wir wollen den Entscheid des Einwohnerrats abwarten, da dort noch Änderungen möglich sind. Danach werden wir zuerst die Kundinnen und Kunden informieren.»

Für die budgetierten rund 14’000 Einsatzstunden für die «Hilfe zu Hause» wären eigentlich rund 400’000 Franken nötig, sagt Koch. Hilfsbedürftige Personen ablehnen könne man aufgrund der Leistungsvereinbarung nicht. «Wir können allenfalls hinschauen und bei Aufträgen, bei denen es nur um Reinigungsarbeiten und nicht noch um weitere Hilfeleistungen geht, an Reinigungsfirmen verweisen.»

Gesetzliche Regelung wäre gemäss Koch wichtig

Grundsätzlich beurteilt es Koch als heikel, dass die «Hilfe zu Hause» gesetzlich nicht geregelt ist:

«Das führt dazu, dass wohlhabendere Gemeinden ein grosszügiges Angebot haben, während andere sparen.»

Zumal die Bedeutung der «Hilfe zu Hause» aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung grösser werde, so Koch: «Diese gehört auch zur Gesundheitsversorgung. Es ist wichtig, möglichst früh die Leute zu betreuen. So können wir ermöglichen, dass sie länger zu Hause bleiben.» Zudem gelte auch die Betreuung von dementen Personen, die körperlich noch fit sind, als «Hilfe zu Hause». «Die Zahl demenzkranker Menschen nimmt zu, daher wäre eine gesetzliche Regelung umso wichtiger», sagt er. Weiter sei fraglich, ob Sparmassnahmen am Ende tatsächlich den gewünschten finanziellen Effekt erzielen. «Leute mit wenig Geld können Ergänzungsleistungen beziehen, die am Ende die Stadt bezahlen muss.»

