Spiele und Betreuung Stadt Kriens unterstützt Ludothek und Tagesfamilien weiterhin Trotz der Sparmassnahmen bei den Tagesstrukturen bekennt sich die Stadt Kriens weiterhin zu familienfreundlichen Strukturen, wie sie mitteilt. 25.03.2022, 15.27 Uhr

Die Stadt Kriens hat die Leistungsvereinbarungen mit der Ludothek und dem Verein Tagesfamilien um vier Jahre verlängert. Die Ludothek erhält jährlich Leistungen in der Höhe von 22'000 Franken von der Stadt, wie Letztere in einer Mitteilung schreibt. Die Tagesfamilien, die Kinderbetreuung anbieten und so Kitas und Tagesstrukturen ergänzen, werden mit jährlich 100'000 Franken unterstützt.