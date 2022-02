Schulraumplanung Kriens: Schulschliessungen sind kein Thema mehr

Kriens Stadtrat sieht von Schulschliessungen ab und plant punktuelle Ausbauten Das System der Quartierschulhäuser soll trotz Spardruck erhalten bleiben. Um die steigenden Kinderzahlen aufzufangen, sind einige Massnahmen nötig – aber nicht in dem Umfang wie einst erwartet. Stefan Dähler 28.02.2022, 05.00 Uhr

Schliessungen von Quartierschulhäusern wegen der knappen Finanzen – oder Bau eines neuen Schulhauses im Gebiet Luzern Süd aufgrund der dortigen Bautätigkeit. Unter anderem wurden diese Optionen in Kriens in den letzten Jahren zur Sprache gebracht, wenn es um die Entwicklung der Schulbauten ging. Nun legt der Stadtrat die neuste Schulraumplanung vor, wie die Stadt mitteilt. Und diese fällt angesichts der erwähnten Optionen unspektakulär aus. Weder die Schliessung oder Zusammenlegung von Standorten, wie zuletzt beim Bleiche, noch der Neubau eines Schulhauses sind darin vorgesehen.

Die Quartierschulhäuser sollen zu Gunsten der Quartier- und Stadtentwicklung erhalten bleiben. Dass ein neues Schulhaus vorerst nicht nötig sein wird, hat sich bereits bei der letzten Schulraumplanung 2020 abgezeichnet. Dies, weil die Neubauten in Luzern Süd weniger Familien anziehen, als früher erwartet wurde. Das Areal Grabenhof stehe zwar für eine Schulraumerweiterung zur Verfügung, «wenn dies die Entwicklung in Luzern Süd verlangt», so Bildungsvorsteher Marco Frauenknecht (SVP). Stand heute sei das aber nicht nötig.

Zahl der Schulklassen nimmt zu

Auch wenn die Neubauten nicht sehr kinderreich sind, dürfte die Zahl der schulpflichtigen Kinder in den nächsten Jahren zunehmen; dies auch aufgrund der Geburtenzunahme. Auf der Primarstufe rechnet die Stadt mit einem Wachstum von derzeit 84 auf 91 Klassen bis 2026, danach wieder mit einem Rückgang. Auf der Sekundarstufe dürfte die Zahl der Klassen von derzeit 31 bis 2031 auf 42 anwachsen. Deshalb sind unter anderem diese Ausbauten nötig:

Beim Schulhaus Roggern sollen bis Sommer 2025 zusätzliche Räume für die Sek erstellt werden, heisst es in der Mitteilung. Geplant ist, das bestehende Gebäude Roggern 2 aufzustocken. Das Areal Bosmatt werde nicht verwendet und soll wie ursprünglich geplant verkauft werden, damit dort eine Wohnüberbauung realisiert werden kann. Im letztjährigen Aufgaben- und Finanzplan sind für den Ausbau Roggern total rund 3 Millionen Franken vorgesehen.

Das Schulhaus Kuonimatt soll ebenfalls erweitert werden und Räume für die Tagesstrukturen erhalten. Ein Ausbau ist schon länger geplant, ein erster Versuch scheiterte aber, weil sich ein Anwohner erfolgreich vor Gericht gegen das Bauprojekt wehrte. Derzeit hat die Stadt im Quartier externe Räume zugemietet. Daher sei die Erweiterung nicht vor 2026 geplant. Wie das Ausbauprojekt aussieht, steht noch nicht fest.

Beim Schulhaus Obernau sind Räume für die Tagesstrukturen und für Gruppenarbeiten geplant. Im letztjährigen Aufgaben- und Finanzplan sind dafür bis 2024 rund 4 Millionen Franken vorgesehen.

Das Schulhaus Kuonimatt soll ausgebaut werden. Bild: Philipp Schmidli (Kriens, 1. Juni 2018)

Weiter gibt der Stadtrat bekannt, dass das verbliebene Schulmodul anders als ursprünglich geplant auf Krauerwiese bleiben soll. So könnten Umzugskosten in der Höhe von rund einer Million Franken eingespart werden. Da die nahe gelegene Kleinfeldwiese neu öffentlich zugänglich wird, werde der Verlust der Grünflächen «mehr als kompensiert», schreibt der Stadtrat im Bericht und Antrag.

Kinder müssen teils ins Zentrum statt ins Quartierschulhaus

Durch die Lage des Moduls im Zentrum könne die Raumknappheit in anderen Quartieren aufgefangen werden, «ohne dass zu lange Schulwege entstehen», so die Stadt. Eine solche Knappheit wird etwa im Schulkreis Amlehn/Gabeldingen aufgrund der Überbauung Eichhof West erwartet. Generell würden die Kinder «nach wie vor prioritär im Schulhaus ihrer Umgebung eingeteilt», heisst es im Bericht und Antrag. «Einteilungen in ein benachbartes Schulhaus werden aber zahlreicher.»