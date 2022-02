Stadt Kriens will Schulwege sicherer machen

Kriens Stofftiere mit GPS-Sender sollen helfen, Schulwege sicherer zu machen Die Stadt Kriens will mit Hilfe der Kinder deren Schulwege aufzeichnen. Die Daten sollen helfen, wirksame Massnahmen zu ergreifen. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 06.02.2022, 13.52 Uhr

Die Schulwegsicherheit in Kriens soll verbessert werden. Diesen Auftrag hat der Stadtrat aufgrund einer Motion der inzwischen zurückgetretenen Einwohnerrätin Ursula Bieri-Wendelspiess (Junge Mitte) gefasst. Nun zeigt er auf, wie er das Anliegen umsetzen will. Und präsentiert eine kleine Überraschung. Es werden im Bericht und Antrag nicht bauliche Massnahmen aufgelistet. Stattdessen will der Stadtrat ein Projekt mit Einbezug der Schulen starten und beantragt dafür einen Kredit von 220’000 Franken für die nächsten zehn Jahre.

Unter anderem dieser Bereich in der Nähe des Amlehn-Schulhauses gilt als heikel. Bild: Nadia Schärli (Kriens, 22. September 2020)

Vorgesehen ist, dass die Kinder selbst ihren Schulweg aufzeichnen. Dafür soll in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Luzern und dem in Kriens ansässigen Labor Luzern ein mit GPS-Tracker versehenes Maskottchen entwickelt werden, beispielsweise in Form eines Plüschhunds. Zudem sollen entsprechende Unterrichtsmaterialien erarbeitet werden, um das Maskottchen und das Thema Verkehrssicherheit den Kindern näherzubringen. Sie nehmen dieses dann mit auf den Schulweg. So werden die Wege, die Dauer und herausfordernde Verkehrssituationen aufgezeichnet.

«Diese Daten gelangen zur städtischen Verkehrsplanung, die auf deren Basis eine Priorisierung der bereits über 220 existierenden baulichen Massnahmen des Gesamtverkehrskonzeptes vornimmt», sagt Bauvorsteher Maurus Frey (Grüne). Es entstehe ein stets wachsender Katalog an Schulwegen sowie deren Problemstellen, wobei der Datenschutz stets gewährleistet sein soll.

Fokus auf Kindergarten, 1. und 2. Primar

Der Krienser Bauvorsteher Maurus Frey. Bild: Patrick Hürlimann

Vorgesehen ist, die Maskottchen im Kindergarten sowie der ersten und zweiten Primarstufe einzusetzen. «Dort ist der Verkehrsunterricht bereits ein wichtiger Bestandteil des Lehrplans und es besteht das grösste Schutzbedürfnis», sagt Frey. Nötig seien zwischen zehn bis 20 Exemplare, die dann von Klasse zu Klasse wechseln können. «So ist es möglich, das Thema Schulweg während einer Woche schwerpunktmässig zu behandeln.» Über die konkrete Umsetzung entscheide dann die Schule beziehungsweise die entsprechende Lehrperson.

Eine Gemeinde, die bereits auf solche Maskottchen setzt, ist Frey nicht bekannt. «Existierende Projekte zur Steigerung der Schulwegsicherheit sehen vor, dass Eltern die Schulwege ihrer Kinder auf Karten einzeichnen können. Wir wollen das nun interaktiver gestalten und die Kinder stärker einbeziehen.» Zudem erhalte man so genauere Informationen und die Auswertung sei weniger aufwendig. Stimmt der Einwohnerrat dem Kredit zu, soll das Projekt im nächsten Schuljahr gestartet werden. Zu einem späteren Zeitpunkt sei denkbar, die Unterlagen anderen Gemeinden «unter Deckung der Selbstkosten» zur Verfügung zu stellen, heisst es im Bericht und Antrag.

Auftrag nicht ganz umgesetzt – Junge Mitte ist dennoch zufrieden

In der Motion wurde allerdings gefordert, dass der Stadtrat einen Massnahmen-Umsetzungsplan zur Schulwegsicherheit vorlegt. Wieso hat er darauf verzichtet? «Die Stadt hat in den letzten Jahren sehr viele Pläne und Massnahmen ausgearbeitet. Nun soll umgesetzt werden», so Frey. Er verweist auf das erwähnte Gesamtverkehrskonzept oder das Verkehrskonzept Luzern Süd, die total über 240 Massnahmen enthielten, darunter auch solche zur Steigerung der Schul- und Fusswegsicherheit. Frey sagt:

«Es macht keinen Sinn, nochmals eine Massnahmenplanung zu erstellen. Nun ist es wichtig, die knappen finanziellen Mittel dort einzusetzen, wo sie die grösste Wirkung erzielen.»

Beda Lengwiler, Einwohnerrat Junge Mitte. Bild: PD

Wie kommt der Vorschlag des Stadtrats bei den Urhebern des Vorstosses an? «Wir haben ihn uns etwas anders vorgestellt, sind aber zufrieden. Gut ist auch, dass es eine langfristige und umsetzbare Lösung ist», so Beda Lengwiler. Der Nachfolger von Ursula Bieri-Wendelspiess als Vertreter der Jungen Mitte im Einwohnerrat sagt weiter:

«Eine Priorisierung der Massnahmen ist bei der aktuellen Finanzlage nötig.»

Sehr positiv sei, dass die Kinder eingebunden werden. Dass es auch Geld kostet und dies aufgrund der knappen Stadtkasse wehtue, sei der Jungen Mitte bewusst, so Lengwiler. «Doch aufs Jahr gerechnet sind es nur 22’000 Franken, das sollte uns die Sicherheit der Kinder wert sein.»

