Trotz Bewilligungsstopp in Kriens: Die Swisscom reicht zwei Baugesuche für 5G-Antennen ein Die Swisscom lässt sich vom 5G-Moratorium der Stadt Kriens nicht beirren und will zwei weitere Antennen aufrüsten. Wie ist das möglich? Der Krienser Baudirektor erklärt's. Simon Mathis 25.05.2020, 05.00 Uhr

In der Stadt Kriens liegen zwei neue Baugesuche der Swisscom auf: Die Mobilfunkantennen bei der alten Telefonzentrale (Emanuel-Müller-Strasse 14) und dem neuen Feuerwehrgebäude (Obernauerstrasse 54) sollen auf die umstrittene Frequenz 5G aufgerüstet werden. Wie der Website der Stadt zu entnehmen ist, sind die beiden Gesuche auf den 16. April datiert. Die Einsprachefrist läuft am 2. Juni ab.

Unter 5G-Gegnern sorgt das für Unmut. «Die Bevölkerung kann dies kaum nachvollziehen», hält etwa Ueli Schällebaum in einem Rundmail fest. «Gerade, nachdem der Stadtrat medienwirksam mitgeteilt hat, neue 5G-Gesuche würden vorderhand nicht mehr bearbeitet.» Seit Februar werden in Kriens keine adaptiven Antennen mehr bewilligt. Der Stadtrat will warten, bis die Vollzugshilfen und Messempfehlungen des Bundes vorliegen.

Eine 5G-Antenne, fotografiert in Luzernn Bild: Nadia Schärli (27. Januar 2020)

Schällebaum führt seine Kritik auf Anfrage näher aus: «Der Stadtrat hätte die Mobilfunkanbieter informieren können, dass keine weiteren Gesuche bewilligt werden und demnach sinnvollerweise keine Gesuche eingereicht werden sollten oder können.» Vor den Wahlen habe sich die Exekutive noch vehement gegen die «bundesbernischen Unklarheiten» eingesetzt. Nach den Wahlen sieht das laut Schällebaum nun anders aus:

«Von dieser Vehemenz auch gegenüber den Mobilfunkanbietern scheint wenig übrig geblieben zu sein. Sonst wären mühsame und kostspielige Einspracheverfahren vorderhand überflüssig.»

Schällebaum moniert weiter, dass der Einspracheradius zu klein bemessen sei. Für die Errechnung desselben bediene sich die Swisscom bei alten Zahlen zur Strahlungsstärke. Dabei kommt das Unternehmen auf rund 700 Meter. Das geht laut Schällebaum nicht an: «Weder die Behörden von Bern, noch in Luzern oder gar in Kriens wissen, wie man bei adaptiven 5G-Antennen diese Stärke berechnen soll.» Deshalb sei auch die Errechnung des Einspracheradius «völlig unklar». Realistischerweise müsse der Radius mindestens zwei Kilometer betragen, so Schällebaum.

Entscheidungen sind sistiert, Verfahren laufen weiter

Bisher sind fünf Gesuche vorübergehend auf Eis gelegt – zwei weitere gesellen sich jetzt in die Warteschlaufe. Die 5G-Gegner wundern sich, wie das zu Zeiten des Bewilligungsstopps möglich ist. Der Krienser Bauvorsteher Matthias Senn (FDP) erklärt das Vorgehen wie folgt: «Der Stadtrat sistiert die Entscheide über Baugesuche – aber nicht die Verfahren.» Die Verwaltung sei von Gesetzes wegen verpflichtet, Baugesuche umgehend zu publizieren, sofern sie vollständig seien. Das Einreichen von Gesuchen könne der Stadtrat nicht verhindern.

Das ändere nichts daran, dass der Stadtrat erst dann eine Entscheidung fälle, wenn die geforderten Dokumente des Bundes vorliegen. Senn betont, dass der Stadtrat mit seiner politischen Haltung ein rechtliches Risiko eingehe. «Es könnte sein, dass wir aufgrund unseres Vorgehens gerügt werden», hält Senn fest und ergänzt:

«Es kommt ganz darauf an, ob die Mobilfunkanbieter den Krienser Bewilligungsstopp akzeptieren.»

Wenn nicht, könnten die Unternehmer eine Aufsichtsbeschwerde an den Regierungsrat richten. Bisher sei das allerdings nicht geschehen. «Wir haben nichts dergleichen gehört, es wurde uns auch nicht angedroht», so Senn.

Einen Luzerner 5G-Rechtsstreit gibt es bereits

Auf die Frage, ob die Swisscom den Krienser Bewilligungsstopp rechtlich in Frage stellen wird, antwortet das Unternehmen nicht. «Swisscom prüft das notwendige Vorgehen von Fall zu Fall», schreibt Mediensprecher Armin Schädeli. Die Gesuche habe die Swisscom wegen des Versorgungsauftrages eingereicht: «Wir sind vom Bund verpflichtet, ein 5G-Netz aufzubauen.»

Die Swisscom kritisiert zudem, dass das Aussetzen der Bearbeitung von Baugesuchen zu 5G nicht nur diese Technologie, sondern auch die Einführung von 4G benachteilige. Schädeli: «Da die bestehenden Antennen inzwischen nahezu gesättigt sind, besteht mittelfristig die Gefahr, dass die Bevölkerung nicht mehr von einem effizienten Mobilfunknetz profitieren kann.» Die Berechnung des Einsprache-Perimeters erfolge gemäss der Vollzugsempfehlung des Bundes.

Rechtliche Schritte hat die Swisscom bereits in der Stadt Luzern ergriffen. Dort verlangte die Verwaltung ein nachträgliches Baugesuch für die 5G-Antenne auf der Universität Luzern. Dieses verweigerte die Swisscom – und reichte stattdessen Verwaltungsgerichtsbeschwerde ein.