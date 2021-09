Kriens: Töfffahrer prallt im Hausmauer und verletzt sich schwer

Kriens Töfffahrer prallt in Hausmauer und verletzt sich schwer Ein Motorradfahrer ist an der Arsenalstrasse gegen eine Hausmauer gefahren. Der 27-Jährige musste in kritischem Zustand ins Spital gebracht werden. 03.09.2021, 11.13 Uhr

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend um zirka 21.30 Uhr, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte. Ein Motorradlenker fuhr offenbar mit aufheulendem Motor in Kriens von der Werkstrasse herkommend in Richtung Arsenalstrasse. Der 27-jährige Mann überquerte die Fahrbahn und das Trottoir und prallte massiv gegen eine Gebäudefassade.

Der Töfffahrer musste in kritischem Zustand durch den Rettungsdienst in ein Spital überführt werden. Es entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden in der Höhe von rund 10'000 Franken. Für die Reinigung der Strasse war die Feuerwehr Kriens im Einsatz.

Zeugenaufruf der Polizei

Der Unfallhergang ist gemäss Mitteilung unklar. Die Luzerner Polizei sucht deshalb Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zum Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Luzerner Polizei unter Telefon 041 248 81 17 in Verbindung zu setzen. (zim)