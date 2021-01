Kriens Unbewilligte Bauten im Hochwald: Die Aufarbeitung der Fälle dürfte noch Jahre dauern Nach wie vor stehen unbewilligte Bauten am Pilatushang. 19 Fälle sind derzeit bei der Stadt Kriens pendent. Stefan Dähler 28.01.2021, 05.00 Uhr

2010 war es, als das Bundesgericht entschied, dass ein ohne Bewilligung erbautes Ferienhaus im Krienser Hochwald abgerissen werden muss. In der Folge untersuchte die Stadt Kriens, ob sich im Gebiet weitere unbewilligte Bauten befinden.

Die Hochwald-Bauten beschäftigen das Krienser Baudepartement bis heute. Gemeinsam mit dem Kanton hat die Stadt eruiert, dass 149 Objekte überprüft werden müssen.

Nun folgen die «harzigen Fälle»

19 Fälle sind noch hängig, wie aus der kürzlich veröffentlichten Antwort des Stadtrats auf eine Interpellation der Grünen hervorgeht. Wann diese abgeschlossen werden, könne er nicht prognostizieren, sagte Bauvorsteher Maurus Frey (Grüne) am vergangenen Donnerstag im Einwohnerrat im Rahmen der Diskussion um die Interpellation. Die Bearbeitung sei bisher harzig verlaufen – und «es wird noch harziger», sagte Frey. Denn es folgten die Dossiers mit Rekursen und Gerichtsfällen. Ein Fall befinde sich gar vor Bundesgericht.

Die Aufarbeitung der Hochwald-Akten koste die Stadt viel Geld und Zeit, aber man sei «auf dem Weg». Pro Halbjahr würden, je nach Kapazität der Planungs- und Baudienste, zwischen drei und sechs Fälle «aktiv weiterbearbeitet und mit Entscheid abgeschlossen», heisst es in der Interpellationsantwort.

Die bisherige Bilanz lautet: Bei 88 von 149 Bauten wurden nachträgliche Baugesuche eingereicht «oder von Amtes» zur Ausarbeitung in Auftrag gegeben. «In allen anderen Fällen wurden die Bauten und Anlagen freiwillig zurückgebaut.» 22-mal wurde ein Rückbau verfügt, davon sind 14 Fälle abgeschlossen. In zwei Fällen müsse noch abgeklärt werden, «ob der Umfang der Rückbauarbeiten ausreichend ist». Bei drei Objekten erfolge der Rückbau innerhalb einer vereinbarten Frist. Bei einem Objekt sei ein Beschwerdeverfahren hängig, bei zwei weiteren Bauten hätten die Gesuchsteller noch keine Angaben zum Zeitpunkt des Rückbaus gemacht.

Rückbau eines unbewilligten Gebäudes im Krienser Hochwald. Bild: Pius Amrein (17. Mai 2016)

In 16 weiteren Fällen wurde eine Duldung mit Rechtsnachfolge verfügt. «Diese Objekte befinden sich nicht in einer Moorschutzzone. Es ist nur der bauliche Unterhalt, nicht jedoch die Erneuerung zulässig», schreibt der Stadtrat.

Für Interpellant Erich Tschümperlin ist es ein Ärgernis, dass es so lange dauert, bis das Recht durchgesetzt wird, wie er an der Einwohnerratssitzung sagte. Das Baudepartement habe in den letzten Jahren viele andere Projekte bearbeitet, «es hat offensichtlich am politischen Willen gefehlt». Für ihn sei nicht verständlich, warum 2017 die Ressourcen für die Bearbeitung der Fälle gekürzt worden sind. Das 100-Prozent-Pensum des damaligen Sachbearbeiters fiel weg, seither stehen zwischen 20 bis 30 Prozent für die Hochwald-Dossiers zur Verfügung.

Maurus Frey sagte, dass auch er gerne schneller vorwärtsmachen würde. «Doch wir wollen saubere, faire Verfahren und keine überstürzte Hetzjagd gegen vermeintlich illegale Bauten.» Doppelte Personalressourcen hätten nicht automatisch ein doppeltes Tempo zur Folge.

Neue unbewilligte Bauten sind hinzugekommen

Zentral sei aus Sicht des Stadtrats, dass es nun keine weiteren neuen Fälle mehr im Krienser Hochwald gibt. Dem Stadtrat sind drei Bauten bekannt, die seit dem Urteil 2010 unbewilligt erstellt worden sind. Auch für diese habe man nachträgliche Baugesuche eingefordert. Frey kündigte an, dass es Baukontrollen brauche.

Neu wird zudem die Bevölkerung auf www.kriens.ch/hochwald über den Stand der Bearbeitung der Hochwald-Fälle informiert. Die Seite werde halbjährlich aktualisiert.