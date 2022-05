Das Jahrzehnteprojekt Bell-Areal steht in den Startlöchern

Kriens Von der Industrie zum attraktiven Stadtkern: Jetzt wird's auf dem Bell-Areal konkret 520 neue Wohnungen sollen im Industriegebiet inmitten von Kriens entstehen. Jetzt können sich Bevölkerung und Organisationen einbringen. Simon Mathis Jetzt kommentieren 03.05.2022, 22.00 Uhr

Mitten in Kriens ist ein riesiges Bauprojekt geplant: Das abgeschottete und industriell genutzte Bell-Areal soll zum offenen Wohn- und Arbeitsquartier werden. Auf 38’000 Quadratmetern will die gemeinnützige Wohnbaugesellschaft Logis Suisse ein «lebendiges und abwechslungsreiches Stück Stadt für alle» schaffen.

So soll das Bell-Areal künftig aussehen. Visualisierung: PD

Jetzt wird's ernst mit dem Vorhaben: Gestern Dienstag startete die Mitwirkung. Bis zum 12. Juni können Personen, Organisationen und Behörden Stellungnahmen zur Zonenplan-Teilrevision und zum Bebauungsplan abgeben, der nun vorliegt.

Die Stadt Kriens kooperiert mit der Grundeigentümerin Logis Suisse und beteiligt sich an der Kommunikationsoffensive, die nun beginnt. So führte am Dienstagabend Bauvorsteher Maurus Frey (Grüne) durch das Industrieareal, das bis Anfang 2030 komplett umgekrempelt werden soll. Zum Publikum gehörten Interessierte aus der Bevölkerung sowie Parlamentarierinnen und Parlamentarier.

Eine «Neustadt in Kriens»

Am Rundgang wurden neue Fakten bekanntgegeben, vor allem Zahlen und konkretere Gebäudevolumina:

Definiert wurden drei Bereiche. Am «Bell-Tor» sind öffentliche städtische Plätze und Gewerbenutzungen vorgesehen. Quasi eine «Neustadt in Kriens», wie Frey sagte.

So wird der Vorplatz des Areals Bell-Tor dereinst aussehen. Visualisierung: PD

In «Bell Mitte» soll sich alles ums Wohnen und Arbeiten drehen; im EG sind Räume mit gemeinschaftlichen Funktionen wie Ateliers, Hobbyräume oder Waschküchen geplant. Eine besonders wichtige Rolle spielen hier die historischen Industriehallen C und 7, die beide erhalten und «mannigfaltig» gewerblich genutzt werden sollen. Möglich seien etwa Marktstände, hiess es am Rundgang. Auch die Turbinenversuchsanlage und das Meisterhaus werden erhalten. Frey hielt fest:

«Uns ist wichtig, dass das Projekt die Geschichte der Stadt aufnimmt und nicht wie ein Ufo in Kriens landet.»

Stehen hier in zehn Jahren Marktstände? Einblick in die Halle C, wie sie sich heute präsentiert. Bild: Simon Mathis (Kriens, 3. Mai 2022)

Das kleinräumige Areal «Am Sonnenberg» schliesslich soll zum eigentlichen Wohngebiet werden, in dem ein «nachbarschaftliches Miteinander» herrscht.

Diskussion um Parkplätze und Gebäudehöhen

Auf dem Rundgang wurden einige Themen gestreift, die auch künftig für Diskussionen sorgen könnten. So die Parkplätze: Vorgesehen sind 2350 Veloabstellplätze und 320 bis 350 unterirdische Parkplätze – für ungefähr 520 Wohnungen. Auch die Höhe der Gebäude sorgte für kritische Nachfragen.

Die höchsten Volumina sind zehnstöckig, viele umfassen aber auch fünf bis sieben Geschosse. Frey betonte, dass sich alle Gebäude klar unter der Hochhausgrenze bewegen. In Sachen Energie will die Bauherrschaft auf der «absolut erneuerbaren» Schiene fahren.

Die Krienser Parlamentarierinnen und Parlamentarier studieren das Modell des Bell-Areals. Bild: Simon Mathis (Kriens, 3. Mai 2022)

Laut aktuellen Zahlen sollen mindestens 40 bis 50 Prozent der Wohnfläche für gemeinnützigen Wohnraum zur Verfügung stehen. Ursprünglich angedacht waren zwei Drittel. Eine Abweichung vom Plan? «Nein», sagt Maurus Frey. «Diese Zahlen geben das Minimum an. Gut möglich, dass schliesslich ein höherer Anteil an gemeinnützigem Wohnungsbau realisiert wird.»

Hier sei entscheidend, wie gross das Interesse der lokalen Genossenschaften sei. Die Stadt jedenfalls motiviere diese, sich am Projekt zu beteiligen.

Baudirektor Maurus Frey (Grüne) in der Halle 7 des Bell-Areals. Bild: Simon Mathis (Kriens, 3. Mai 2022)

Hinweis: Öffentliche Arealrundgänge am 14. Mai um 11 Uhr und am 17. Mai um 17.30 Uhr. Eingang am Zumhofweg 2 (Ringplatz). Der Ort ist ausgeschildert, eine Anmeldung ist nicht nötig. Stellungnahmen per Post ans Krienser Bau- und Umweltdepartement oder online unter: www.mitreden-kriens.ch. Weitere Infos zum Bell-Areal: www.bell-areal.ch

