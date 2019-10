Kriens wächst – doch die Steuereinnahmen bleiben aus: Ab 2021 soll der Steuerfuss steigen Die Stadt Kriens kommt finanziell nicht vom Fleck. Daran ändert auch der Bau- und Bevölkerungsboom wenig. Der Stadtrat will nun genauer untersuchen, woran es hapert – und die Krienser sollen schon bald mehr Steuern bezahlen müssen. Robert Knobel

Luzern Süd wächst rasant in die Höhe – und seit 2019 ziehen die Mieter zu Hunderten in die neuen Wohnungen im Mattenhof und im Schweighof. Es sind zumeist finanziell gut gestellte Menschen, die künftig in der Stadt Kriens Steuern bezahlen. Man müsste meinen, Kriens sähe finanziell rosigen Zeiten entgegen. Und doch zeichnet sich ab, dass die für 2019 budgetierten Steuereinnahmen von 77,3 Millionen Franken bei den Natürlichen Personen nicht erreicht werden. Der Stadtrat sieht sich sogar veranlasst, seine Prognosen für 2020 herunter zu schrauben – auf 76,4 Millionen.

Woran hapert es denn? Man habe die Entwicklung in Luzern Süd wohl etwas zu optimistisch eingeschätzt, räumt der Krienser Finanzvorsteher Franco Faé (CVP) ein. Denn die Rechnung «mehr Wohnungen gleich mehr Steuereinnahmen» ist schlicht zu simpel. Das zeigt beispielsweise die Tatsache, dass viele bisherige Krienser in die neuen Wohnungen im Schweighof und Mattenhof gezogen sind. Für sie bietet sich die Chance, aus der alten, bescheidenen Wohnung in eine grössere, modernere zu ziehen. Und dies, ohne das soziale Umfeld wechseln zu müssen. Doch was passiert dann mit der alten, leer stehenden Wohnung? Sie wird beispielsweise an Neuzuzüger vermietet, die den tiefen Mietzins schätzen, aber nicht viel Steuern bezahlen. Oder die Liegenschaft wird saniert – wodurch der Besitzer wegen der Abzüge ebenfalls deutlich weniger Steuern bezahlt.

Der Stadtrat kündigt nun eine Ursachenforschung an. Er will vertieft analysieren, welche Auswirkungen die Neubaugebiete tatsächlich haben. Allzu viel Hoffnung, dass die neuen Wohnungen bald zu einem Geldsegen führen werden, hat der Stadtrat aber nicht. Deshalb plant er mit dem Szenario einer Steuererhöhung. Im Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2020-24 hat er ab 2021 eine Erhöhung des Steuerfusses um 1/10 einberechnet. «Nur so können wir unser erklärtes Ziel, die Schulden abzubauen, erreichen», sagt Franco Faé. Den aktuellen Schuldenberg von rund 220 Millionen Franken wolle man in den nächsten Jahren allmählich abbauen. Faé betont gleichzeitig, dass die Idee einer Steuererhöhung «noch nicht fertig diskutiert» sei. Es sei einfach so, dass man zum jetzigen Zeitpunkt keine andere Möglichkeit sehe, um die Schulden zu reduzieren. Einwohnerrat und Volk müssten einer Steuererhöhung aber erst noch zustimmen. Das wäre im Rahmen des Budgets 2021 in rund einem Jahr der Fall.

Auch bei den Investitionen will der Krienser Stadtrat den Gürtel deutlich enger schnallen: Für 2020 sind Ausgaben von 8,6 Millionen Franken vorgesehen – so wenig wie seit über zehn Jahren nicht mehr. Ins Gewicht fällt 2020 insbesondere die Erweiterung der Schulhäuser Obernau und Kuonimatt mit total rund 2,6 Millionen Franken. Und für 2021 sind für diese beiden Schulhäuser nochmals über 4 Millionen Franken eingeplant.

Den vollständigen Aufgaben- und Finanzplan 2020-24 sowie das Budget 2020 finden Sie hier.