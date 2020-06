Interview Sie wollen Kriens aus der Krise führen: Das grosse «Stapi»-Streitgespräch Maurus Frey (Grüne) und Christine Kaufmann (CVP) kandidieren im 2. Wahlgang am 28. Juni für das Krienser Stadtpräsidium. Sie haben einige Gemeinsamkeiten, doch in zwei Punkten gehen ihre Meinungen auseinander. Stefan Dähler 11.06.2020, 17.00 Uhr

Maurus Frey (Grüne) und Christine Kaufmann (CVP) im Mattenhof. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 5. Juni 2020)

Ein dominantes Thema in Kriens sind die angeschlagenen Finanzen. Braucht es nun eine Steuererhöhung und Sparmassnahmen?

Christine Kaufmann: Die hohe Verschuldung schränkt den Handlungsspielraum der Stadt enorm ein. Mein Ziel ist mittelfristig ein ausgeglichener Finanzhaushalt. Kriens soll weder in den Schulden ertrinken, noch kaputtgespart werden. Eine Steuererhöhung sollte immer das letzte Mittel sein und nur in der Kombination von Massnahmen auf der Ein- wie auch auf der Ausgabenseite. Dazu müssen auch Leistungen hinterfragt werden.

Maurus Frey: Das sehe ich grundsätzlich auch so. Wir müssen zudem die bisherige Wachstumsstrategie hinterfragen. Das Ziel, die Steuereinnahmen durch die starke Bautätigkeit zu steigern, wurde nicht erreicht.

Die Herausforderungen in Kriens sind sehr gross. Welche Schwerpunkte wollen Sie als Stapi setzen?

Frey: Der Stadtrat muss seine Rolle als strategisches Führungsgremium wieder finden. Er darf sich nicht in den Tiefen der operativen Geschäfte verlieren. Ich will keine Departements- Könige, sondern ein Team, das gemeinsam mit Visionen und Energie die Stadt entwickelt. Kriens soll gestaltet statt verwaltet werden.

Kaufmann: Ich setze mich für ein vielfältiges und lebenswertes Kriens ein. Ich will als Stadtpräsidentin aus der Mitte vermitteln und verbinden. Wichtig sind mir Transparenz und Verbindlichkeit. Ziele von mir sind eine starke Volksschule, denn sie ist der Grundstein für ein selbstbestimmtes und chancengleiches Leben. Ich unterstütze die frühe sprachliche Förderung, schulergänzende Angebote zur Vereinbarung von Beruf und Familie und gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Zentral ist auch Bestandespflege der ansässigen Betriebe.

In Kriens ist in den letzten Jahren viel gebaut worden. Soll die Stadt nun auf die Bremse treten?

Frey: Ja, der Bogen ist überspannt. Die Entwicklung ist nicht immer kontrolliert abgelaufen, das Wachstum hat uns keinen Mehrwert beschert. Wenn, dann braucht es qualitativ nachhaltiges Wachstum. Das heisst, Bauprojekte sollen sich nicht nur an den Wünschen des Investors, sondern auch an Grundsätzen der Stadt- und Quartierentwicklung orientieren. Der Einwohnerrat ist derzeit noch stark auf weitere Bautätigkeit fokussiert. Ich bin überzeugt, dass die Bevölkerung dem sehr kritisch gegenübersteht.

Kaufmann: Die Bautätigkeit war zuletzt in der Tat sehr gross. Etliche alte Gebäude wurden abgerissen und Neues konnte entstehen. Die Strategie einer Verdichtung im Zentrum sowie die energetischen Sanierungen wurden umgesetzt. Was die kürzlich im Einwohnerrat behandelten Bauprojekte angeht: Jenes an der Weinhalde wurde schon vor Jahren in Aussicht gestellt. Eine Brache an dieser Toplage können wir uns nicht leisten, das ist für die Stadt finanziell ein attraktives Projekt. Und auf der Sackweid verlottert derzeit das alte Gebäude, das ist unschön für das Quartier.

Frey: Es gibt immer Gründe, einzelne Projekte zu realisieren. Wir haben aber den Blick für das grosse Ganze verloren. Die Daten zeigen klar: Trotz der ganzen Bautätigkeit sind die Steuereinnahmen nicht gewachsen.

Kaufmann: Es sollten nicht einfach Projekte blockiert werden, deren Realisierung früher vom Einwohnerrat in Aussicht gestellt worden ist. Eine gewisse Verlässlichkeit ist nötig.



Im Mattenhof entsteht ein neues Stadtquartier. Wie wollen Sie dieses und das «alte» Kriens zusammenführen?

Kaufmann: Die beiden Stadtteile sollen sich weder konkurrenzieren noch Kriens teilen. Wir sollten die neuen Angebote und Arbeitsplätze im Mattenhof als Ergänzung sehen. Es gibt gute Beispiele, an denen man sieht, dass es funktioniert: In Luzern gibt es die Altstadt und die Neustadt, die sich ergänzen. Vielfalt steigert die Attraktivität.

Frey: Wir müssen gute Verbindungen schaffen, und nicht nur verkehrstechnisch, sondern auch von der Quartierentwicklung her. Es dürfen keine weiteren Insel-Projekte entstehen. Die Projekte, die wir realisieren, müssen mit der Umgebung korrespondieren. Es sind aber bereits gute Ansätze da, etwa mit der geplanten Freizeitanlage auf dem Areal Grabenhof im Zusammenhang mit der Pilatus-Arena. Die Stadt hat diesbezüglich dazugelernt, das müssen wir weiterführen.

Als Stapi würden Sie ein neu zusammengesetztes Gremium leiten. Wie können Sie dafür sorgen, dass sich das Team schnell findet?

Kaufmann: Respekt, Anstand und Wohlwollen gegenüber Andersdenkenden sind wichtig. Der Stadtrat muss sich gemeinsam den Herausforderungen stellen und die Parteipolitik beiseitelassen.

Frey: Ja, es ist eine Frage der Kultur und ich attestiere allen Kandidierenden, dass sie diese Kultur mitbringen. Wir haben ja auch keine andere Wahl, die Bevölkerung goutiert Streitereien nicht.

Beim bisherigen Stadtrat kam es zu einem offenen Konflikt wegen der Diskussion um Pensen und Nebeneinkünfte. Wie kann man solche Fälle künftig vermeiden?

Kaufmann: Den Neuen sind die Arbeitsbedingungen des Stadtrats bekannt, das sollte daher kein Problem sein. Weiter ist das Kollegialitätsprinzip zentral, Entscheide müssen von allen mitgetragen werden.

Frey: Man kann das Kollegialitätsprinzip aber auch überstrapazieren und dann kollabiert es, wie dies zuletzt der Fall war. Die Mehrheit hat ihre Meinung dem Stadtpräsidenten aufgezwungen, von ihm verlangt, dass er ein Geschäft vertritt und sich dann hinter dem Kollegialitätsprinzip versteckt.

Kaufmann: Heisst das, du lehnst das Kollegialitätsprinzip ab? Das fände ich sehr bedenklich, der Stadtrat könnte als Team nicht funktionieren.

Frey: Nein, ich finde es wichtig und werde mich daran halten. Das Kollegialitätsprinzip ist aber nicht da, um höhere Lohnforderungen durchzudrücken.

Die Pensenfrage ist immer noch pendent. Soll der Stadtrat künftig 100 statt 80 Prozent arbeiten?

Kaufmann: Nein, der Stadtrat sollte sich auf die strategische Führung konzentrieren. Die Verwaltung verfügt über das Fachwissen, dort kann man es abholen.

Frey: Nein, die interdisziplinäre und strategische Arbeit liegt in 80 Prozent drin.

Sie sind beide im Kantonsrat tätig. Wie kann sich Kriens auf Kantonsebene mehr Gehör verschaffen?

Frey: Die Vertreter der Zentrums­gemeinden müssen stärker zusammenarbeiten, wir müssen raus aus den bestehenden Parteiblöcken. Der Aufgaben- und Finanzreform 18 haben die meisten Krienser Kantonsräte zugestimmt, obwohl sie die Zentrumsgemeinden belastet. Hier sind wir über das bürgerliche Blockdenken gestolpert.

Kaufmann: Die Geschichte der Reform ist viel komplexer, sie entstand auch im Auftrag der Gemeinden. Zur Frage: Grosse Herausforderungen müssen gemeinsam angegangen werden. Ein positives Beispiel ist der Bypass, hier ist in Kriens ein überparteiliches Komitee entstanden. Weiter braucht es ein grosses Netzwerk und eine breite politische Akzeptanz. Beides bringe ich mit. Noch zum Blockdenken: Ich vermisse auch bei euch Grünen Leute, die ausserhalb der Parteilinie Lösungen suchen.

Frey: Es ist jetzt eine neue Situation, wir haben viele neue Gesichter und nach den Wahlsiegen eine neue Rolle. Ich bin zuversichtlich, dass sich die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien verändert.

Sie kennen sich aus dem Einwohner- und nun aus dem Kantonsrat. Was schätzen Sie an Ihrem Gegenüber?

Kaufmann: Er ist ein kreativer, fröhlicher Typ und sorgt für Überraschungen mit kreativen, guten Ideen.

Frey: Sie ist ehrlich, nahbar, man kann gut mit ihr diskutieren und hat grosse politische Erfahrung. Auf der menschlichen Ebene stimmt es zwischen uns.

Wollen Sie bei einer Wahl in den Stadtrat im Kantonsrat bleiben?

Frey: Es ist mir wichtig, dass Kriens gut vertreten ist durch Leute, die nicht nur in Blöcken denken. Darum werde ich wahrscheinlich bleiben.

Kaufmann: Ich will im Kantonsrat bleiben, weil viele Gesetze auf Kantonsebene Auswirkungen haben auf die Gemeinden. Darum ist es wichtig, dass Kriens möglichst viele gut vernetzte Kantonsräte stellt.

Über Maurus Frey

Maurus Frey

Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 5. Juni 2020)

Maurus Frey (38) ist Präsident der Grünen Kanton Luzern. Von 2008 bis 2013 politisierte er im Krienser Einwohnerrat, seit letztem Jahr im Kantonsrat. Er arbeitet als Leiter Entwicklung beim Unternehmen für Umweltmonitoring Innet. Frey absolvierte eine Lehre als Informatiker, ein Studium in technisch-wissenschaftlicher Informatik in Biel und eine Weiterbildung MAS in Umwelttechnik und -management. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Frey schaffte am 29. März bereits die Wahl in den Krienser Stadtrat. Bei der Stadtpräsidiumswahl wird er von der SP unterstützt.

Über Christine Kaufmann

Christine Kaufmann Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 5. Juni 2020)

Christine Kaufmann (52) ist Präsidentin der CVP Kriens. Sie war von 2008 bis 2016 im Einwohnerrat, präsidierte diesen 2013 / 2014 und war Präsidentin der Bildungskommission. Seit 2015 ist sie Kantonsrätin. Kaufmann absolvierte mehrere Aus- und Weiterbildungen, etwa zur Arztgehilfin, ist diplomierte Wirtschaftsfachfrau, verfügt über ein DAS Leadership and Management sowie über einen MAS in Public Management. Sie engagiert sich ehrenamtlich in mehreren Organisationen, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Kaufmanns Kandidatur wurde nach dem 1. Wahlgang neu lanciert. SVP und FDP unterstützen sie.