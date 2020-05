Kriens: Weg durch die Wolfsschlucht wegen Steinschlaggefahr gesperrt Mehrere Gesteinsabbrüche in der Wolfsschlucht auf dem Sonnenberg machen den dortigen Spazierweg für Passanten zur Gefahr. Bis zur Klärung durch ein geologisches Gutachten hat die Stadt Kriens den Spazierweg abgesperrt. 05.05.2020, 13.31 Uhr

Lose Gesteinsabbrüche machen die Wolfsschlucht für Passanten unpassierbar. Bild: PD

(zim) Mitarbeiter des Werkdienstes der Stadt Kriens haben am Wochenende auf dem Spazierweg in der Wolfsschlucht an zwei Stellen grössere Mengen loser Gesteinsabbrüche festgestellt. Diese befinden sich in höheren Lagen in der Mitte der Schlucht auf dem Sonnenberg, wie die Stadt Kriens am Dienstag mitteilte.