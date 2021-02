Kriens Wegen budgetlosen Zustands: Schadstoff-Sanierung im Roggernschulhaus wird verschoben Die Arbeiten in den mit Naphthalin belasteten Räumen können erst nächstes Jahr starten. Doch nicht nur die Schule, auch Vereine und die Sonnenbergbahn sind vom fehlenden Budget betroffen. Stefan Dähler 05.02.2021, 16.08 Uhr

Bis voraussichtlich im Sommer verbleibt die Stadt Kriens im budgetlosen Zustand. Nachdem das Budget 2021 vom Stimmvolk im Januar klar abgelehnt worden ist, muss der Stadtrat eine neue Vorlage erarbeiten. Diese kommt voraussichtlich im April in den Einwohnerrat, danach ist ein Referendum möglich. Falls die Vorlage erneut eine Steuererhöhung enthält, ist eine Abstimmung zwingend. Diese fände dann im Juni statt.

Bis dann kann die Stadt nur sogenannte gebundene Ausgaben tätigen und Notfallmassnahmen durchführen. Das heisst, diverse Projekte liegen derzeit auf Eis, so unter anderem die Sanierung der mit dem Schadstoff Naphthalin belasteten Schulzimmer im Schulhaus Roggern. Die öffentliche Ausschreibung der Arbeiten müsse bis im Sommer zurückgestellt werden. «Aus heutiger Sicht kann mit der Sanierung frühestens in den Fasnachtsferien 2022 gestartet werden», teilt die Stadt mit.

Das Schulhaus Roggern an der Schlundstrasse. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 5. Februar 2021)

In den betroffenen Schulzimmern bleiben daher die letztes Jahr installierten Luftreinigungsgeräte in Betrieb. Weiter würden die Zimmer regelmässig gelüftet. «Dank dieser Massnahmen stellt die Verschiebung der Sanierung kein Problem für die Gesundheit der Kinder und Lehrpersonen dar», sagt Bildungsvorsteher Marco Frauenknecht (SVP). «Wenn es anders wäre, hätten wir die Sanierung als Notmassnahme durchführen können.»

Zwei betroffene Zimmer sind bereits letztes Jahr testweise saniert worden. Dabei wurde das naphthalinhaltige Material entfernt und die Raumoberfläche wieder geschlossen, wie es in der Mitteilung heisst. Kontrollmessungen hätten nun gezeigt, dass die Sanierung erfolgreich war. Die Erkenntnisse daraus könne man dann für die Arbeiten in den restlichen vier betroffenen Zimmern verwenden.

In der Volksschule ebenfalls blockiert ist die Installation von WLAN in Schulgebäuden und die Beschaffung mobiler Geräte für die Schulkinder. Man suche aber mit den Finanzdiensten eine Lösung, um die Beschaffung von Geräten für das neue Schuljahr wenigstens für die 1. Sekundarklassen zu ermöglichen. Dort mache es am meisten Sinn. «Beim Übertritt in die Sek müssen die Kinder mit vielen neuen Programmen arbeiten», sagt Frauenknecht. «Ausserdem können sie mit dem Gerät danach während der ganzen Sekzeit arbeiten, so würden wir Kontinuität herstellen.»

Ebenfalls Abklärungen laufen derzeit zu den Betreuungsgutscheinen. Derzeit sind Gesuche für neue Beiträge blockiert, die bereits bewilligten Gutscheine werden aber ausbezahlt. Weitere Beispiele für Projekte, die derzeit auf Eis liegen, sind die Energieplanung und die Analyse zur Sicherheit der Strassen.

Weiter sind wegen des budgetlosen Zustands derzeit Zahlungen für Vereine in der Höhe von rund 120'000 Franken blockiert. Beim Grossteil, rund 88'000 Franken, handelt es sich um Jugendförderbeiträge, wie Thomas Kost, Abteilungsleiter Freizeitdienste, auf Anfrage sagt. Diese werden an Sport- und Jugendvereine ausbezahlt, die dafür ein Gesuch einreichen müssen. Neu können dieses Jahr auch Kultur- und Gesellschaftsvereine Förderbeiträge beantragen. «Wir haben die Vereine nun informiert, dass sie die Gesuche trotzdem einreichen sollen», sagt Kost.

«Normalerweise erfolgt die Auszahlung im März/April. Nun wird das erst der Fall sein, wenn ein rechtsgültiges Budget vorliegt – vorausgesetzt, dass diese Beiträge gesprochen werden.»

Bei den restlichen Zahlungen für Vereine in der Höhe von rund 32'000 Franken handelt es sich um Förder-, Lager- oder Projektbeiträge.

Nicht betroffen vom budgetlosen Zustand ist die vergünstigte oder kostenlose Vermietung von Räumlichkeiten wie Turnhallen an Vereine. «Es handelt sich nicht um Zahlungen, sondern interne Verrechnungen», sagt Kost. Noch unsicher ist, ob die Sommerlager für Schulkinder durchgeführt werden können.

«Zurzeit sind Abklärungen am Laufen, unter welchen Voraussetzungen die Planung weitergeführt werden kann.»

Dass die Vereine derzeit keine Beiträge erhalten, sei für diese einschneidend, sagt Rolf Imgrüth, Präsident der Krienser Sportkommission. Dies insbesondere, weil wegen Corona auch noch Einnahmen wegfallen:

«Die Sponsorenerträge und Mitgliederbeiträge gehen zurück, doch gewisse Fixkosten bleiben.»

So müssten Verbandsbeiträge, Trainer oder teilweise die Infrastruktur weiterhin bezahlt werden. Möglich sei, dass Vereine nun Lager nicht durchführen können oder Leitpersonen keine Entschädigung mehr erhalten. Imgrüth selbst ist Mitglied des Polysportvereins Satus Kriens. «Wir haben nun die Mitglieder gebeten, dass sie ihre Beiträge weiterhin bezahlen, obwohl die Trainings teilweise nicht mehr stattfinden. So kommen wir derzeit irgendwie über die Runden.»

Fredi Stalder, Präsident der Vereinigung Krienser Sportorganisationen, sagt, dass die Vereine generell eine grosse Solidarität spüren würden, was die Mitgliederbeiträge anbelangt. «Die fehlenden Einnahmen können damit aber nicht kompensiert werden.» Betroffen seien vor allem Grossvereine. «Ihnen fehlen massiv Einnahmen nur schon aus den Spielbetrieben», so Stalder. Dass aufgrund des budgetlosen Zustands nun Beiträge der Stadt ausbleiben, sei zwar unerfreulich, an sich aber noch nicht existenzbedrohend für die Vereine.

Ebenfalls blockiert ist der jährliche Unterstützungsbeitrag der Stadt von rund 85'000 Franken an die Sonnenbergbahn AG. Der Betrieb sei deswegen aber nicht in Gefahr, sagt Verwaltungsratspräsident Matthias Senn. «Die Bahn befindet sich derzeit ohnehin in der Winterpause, der Betrieb beginnt erst Ende März.» Bis der Betrag ausbezahlt wird, könne man auf Rückstellungen zurückgreifen, die eigentlich für die Pflege der Infrastruktur hinsichtlich der 2026 fälligen Konzessionserneuerung gedacht sind.

Die Sonnenbergbahn.

Bild: Manuela Jans-Koch (Kriens, 9. Juli 2015)

Anders sähe es aus, wenn der Beitrag und zusätzlich auch Personalleistungen seitens der Stadt ganz gestrichen würden. Diese Massnahme war in der ersten Version des Budgets 2021 als mögliche Kürzung für den Fall, dass keine Steuererhöhung zustande kommt, aufgeführt. Senn:

«Private oder eine andere öffentliche Einrichtung müssten dann jährlich einen hohen Defizitbetrag beisteuern. So würde es sicher ganz schwierig, die Bahn zu erhalten.»