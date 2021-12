Eichhof West Kriens: Heineken macht Einsprache gegen WAS-Neubau

Kriens Heineken sorgt sich um Wasserqualität fürs Bier: Einsprache gegen Grossprojekt beim Eichhof Auf dem Areal Eichhof West ist ein neues Sozialversicherungszentrum geplant. Was bedeutet das fürs Grundwasser? Der benachbarte Bierbrauer will das genauer wissen. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 01.12.2021, 05.00 Uhr

Das geplante WAS-Gebäude auf dem Areal Eichhof West in Kriens. Visualisierung: PD

Sechs Einsprachen sind gegen die Bauprojekte auf dem Areal Eichhof West eingegangen. Das schreibt Alain Rogger, Geschäftsleiter WAS Immobilien AG, auf Anfrage. Auf dem Areal realisieren die Personalvorsorge des Kantons Zürich (BVK) und WAS eine neue Überbauung. Letztere baut das Sozialversicherungszentrum, in dem sämtliche WAS-Institutionen (IV, Wira, Ausgleichskasse) vereint werden.

Zu den Einsprachen erteilt WAS aufgrund laufender Besprechungen keine näheren Auskünfte. Wie unsere Zeitung jedoch erfahren hat, befindet sich unter den Einsprechern auch Heineken Schweiz. Das Unternehmen betreibt auf dem benachbarten Areal bekannterweise die Eichhof-Brauerei.

Grundwasserfassungen befinden sich neben Projektperimeter

«Unsere Grundwasserfassungen befinden sich unmittelbar neben dem Projektperimeter», schreibt Heineken-Medienkoordinator Antonio Govetosa auf Anfrage. Wasser ist für die Bierproduktion von elementarer Bedeutung. «Die geplanten Arbeiten könnten mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu einer Beeinträchtigung des Grundwassers in qualitativer und/oder quantitativer Sicht führen, sodass der Bezug nicht mehr wie gewohnt erfolgen kann.» Ein weiterer Einsprachepunkt betreffe die Erschliessung. Es gehe aus den Auflagedokumenten nicht klar hervor, «wie die Baustellenerschliessung erfolgen kann, womit die Befürchtung vorhanden ist, dass die Transporte zu unserer werten Kundschaft beeinträchtigt werden», so Govetosa.

Heineken betreibe aber keine grundsätzliche Opposition gegen das Bauprojekt. «Wir haben rein vorsorglich zur Wahrung unserer Rechte Einsprache erhoben», erklärt Govetosa. «Wenn eine betroffene Partei das nicht macht, kann sie später keine Inputs mehr in das Projekt einbringen.» Man stehe mit der Gesuchstellerin in Kontakt, konstruktive Lösungen seien «in Reichweite». Auch die Verantwortlichen seitens WAS und BVK seien zuversichtlich, die offenen Fragen klären zu können, so Alain Rogger.

Bezug erfolgt wohl erst 2025 statt 2024

Welchen Einfluss die Einsprachen auf den Zeitplan haben, könne man noch nicht beurteilen, so Rogger weiter. Der 2024 geplante Bezug des WAS-Neubaus dürfte aber nicht realistisch sein. «Aktuell rechnen wir mit einem Gebäudebezug im Sommer 2025.» Dies habe aber auch andere Gründe. «Der Terminplan ist zu Beginn ein sehr elastisches Arbeitsinstrument.» Es gebe Planungsphasen, die «aus bautechnischen wie auch Effizienzgründen nicht mehr parallel laufen können», führt Rogger aus. Platzprobleme gebe es wegen der Verzögerung aber keine. Sämtliche bisher genutzten Büroräumlichkeiten befänden sich «aktuell in einem ungekündigten Verhältnis oder im Eigentum von WAS».

So sieht das Siegerprojekt für den Bau des neuen WAS-Gebäudes aus. Bild: PD

