«Sie klingelten bei den Nachbarn und fragten, ob ich meine Frau schlage»: Wie der Prediger der Krienser Moschee ins Visier der Justiz geriet Die Moschee Dar Assalam sorgte 2019 für Schlagzeilen. Nachdem die Luzerner Behörden die Untersuchungen gegen den Imam eingestellt haben, nimmt der 39-jährige Iraker nun ausführlich Stellung. Robert Knobel 10.06.2020, 05.00 Uhr

Blick in die Dar-Assalam-Moschee in Kriens. Bild: Nadia Schärli (Kriens, 16. Oktober 2019)

Abdulrahman Al-Obaidi erscheint in Jeans und Flanellhemd. Der 39-Jährige spricht fliessend Deutsch, wirkt freundlich, aber zurückhaltend. Er sagt von sich selber, er rede meistens nicht viel. Doch ausgerechnet etwas, das er gesagt haben soll, versetzte letztes Jahr die halbe Schweiz in Aufruhr: Am 6. Oktober 2019 erschien in der Sonntagszeitung ein Artikel mit dem Titel «Meidet sie im Ehebett und schlagt sie!» Der Text nahm Bezug auf eine Predigt, die Al-Obaidi im August 2019 als Imam der Moschee Dar-Assalam in Kriens gehalten hat. Gemäss der Sonntagszeitung erklärte Al-Obaidi seinen Zuhörern, es sei «zulässig, dass ein Mann seine Frau zur Disziplinierung schlägt». Ausserdem habe er gesagt, es sei den Frauen nicht gestattet, ihre Häuser ohne Zustimmung des Ehemannes zu verlassen.

Drei Tage nach Erscheinen des Zeitungsartikels wurde Abdulrahman Al-Obaidi vorübergehend festgenommen. Der Vorwurf lautete auf «öffentliche Aufforderung zu Verbrechen oder zur Gewalttätigkeit».

Die Luzerner Staatsanwaltschaft schreibt in ihrem Schlussbericht vom 1. April 2020, die Festnahme habe sich «im Nachhinein als ungerechtfertigt» erwiesen.

Für die knapp neun Stunden in Polizeigewahrsam erhält Al-Obaidi eine Genugtuung von 200 Franken, gleichzeitig werden sämtliche Untersuchungen gegen ihn eingestellt – mangels Beweisen.

Tatsächlich war die Beweislage von Anfang an dünn. Doch Medien und Öffentlichkeit hatten ihre Meinung zum angeblichen Hassprediger schnell gemacht – die Puzzleteile passten einfach zu gut zusammen. So stand die Dar-Assalam-Moschee in Kriens bereits zum zweiten Mal im Fokus – 2009 schrieb die «Weltwoche», ein libyscher Prediger habe Schweizer als «Affen» bezeichnet. Der Artikel beruhte damals auf einem internen Bericht des Bundes, der seine Informationen allerdings nur vom Hörensagen hatte.

Gleichzeitig erschien auch Al-Obaidi selber höchst verdächtig, gehörte der Iraker doch 2016 zu den Angeklagten des IS-Prozesses vor dem Bundesstrafgericht.

Er wurde später als einziger in allen Punkten freigesprochen. Sein Pech war lediglich, dass einer der Verurteilten sein Schwager ist, bei dem er eine Zeitlang wohnte. Bei der Hausdurchsuchung fand die Polizei Al-Obaidis Laptop. Darauf befand sich nichts Strafrelevantes, genau wie jetzt die Luzerner Staatsanwaltschaft bei den sichergestellten Gebetsnotizen zur Augustpredigt keine Hinweise auf radikales Gedankengut fand. Dies ist der Einstellungsverfügung zu entnehmen, die unserer Zeitung vorliegt.

Nachdem der «Fall Kriens» in allen grossen Schweizer Medien Widerhall gefunden hatte, sah sich die Islamische Gemeinde Luzern (IGL), der Verband der Luzerner Muslime, Mitte Oktober genötigt, eine Medienkonferenz einzuberufen: Die Dar-Assalam-Moschee habe sich sofort von ihrem Imam getrennt, selbstverständlich lehne man jede Form von Gewalt ab, hiess es. Doch dies vermochte die Wogen nicht zu glätten. Al-Obaidi geriet immer mehr ins Visier. Der Vater von zwei kleinen Kindern erzählt:

«Journalisten machten Fotos von meinem Haus. Sie klingelten sogar bei meinen Nachbarn und fragten, ob ich meine Frau schlage.»

Dass er seine Frau noch nie geschlagen habe, gab er bereits im Polizeiverhör zu Protokoll – genau wie die Tatsache, dass er sich selber nicht als konservativ bezeichne, zumal er «normal angezogen» sei, keinen langen Bart trage und «normal» lebe, wie es im Protokoll der Staatsanwaltschaft heisst.

Doch was hat Abdulraham Al-Obaidi an jenem Freitag im August 2019 tatsächlich gesagt? Gesichert ist, dass er in seiner Predigt aus dem «Hadith» zitierte. Dabei handelt es sich um Aussagen des Propheten Mohammed, die für die Interpretation der islamischen Jurisprudenz wichtig sind. In seiner allerletzten Rede äusserte sich der Prophet auch zum Thema Ehe und Familie. So steht dort etwa, die wichtigste Verpflichtung des Mannes sei, seine Frau zu beschützen und gut zu behandeln. Einzig wenn die Frau fremdgehe, müsse er sie erst zur Rede stellen – und als letztes Mittel folgt das, was Exegeten meist mit «leichte Schläge, ohne zu verletzen» übersetzen. Es steht ausser Frage, dass dies in keiner Weise den heutigen gesellschaftlichen Normen entspricht.

Das blosse Zitieren solcher Texte ist nicht strafbar. Darauf beruft sich auch Al-Obaidi. Er sagt:

«Es handelt sich um Worte, die vor 1400 Jahren gesagt wurden.»

Die Welt sei damals eine andere gewesen, die Männer hätten eine Art richterliche Macht über ihre Frauen ausgeübt. Mohammed habe dabei aber nicht zur Gewalt gegen Frauen angestachelt, sondern im Gegenteil, die Männer zur Mässigung angehalten. Einer anderen Überlieferung zufolge habe er explizit verboten, die Frauen zu schlagen. Heute, so Al-Obaidi, seien die Verhältnisse ohnehin ganz anders: «Für Konflikte unter Ehepartnern gibt es Beratungsstellen und Gerichte.» Dass er Schweizer Gesetze und Werte respektiert, bekräftigte er gegenüber der Staatsanwaltschaft, die festhielt:

«Seine Haltung gegenüber demokratischer Rechtsstaatlichkeit sei positiv und er lehne sich nicht dagegen an.»

Wer den Artikel der Sonntagszeitung liest, kommt allerdings zum Schluss, Al-Obaidi habe die umstrittene Textpassage nicht nur zitiert, sondern auch klar gutgeheissen und die Anwesenden zur Nachahmung angehalten. Eine Darstellung, die er klar bestreitet. «Ich habe die Passage zwar zitiert, bin aber gar nicht gross darauf eingegangen», sagt Al-Obaidi und fügt hinzu: «Ich wüsste nicht, weshalb ich jemanden auffordern sollte, seine Frau zu schlagen.»

Doch wozu überhaupt solche problematischen Passagen erwähnen? Warum hat er den Text nicht einfach weggelassen? Nun – mit der westlichen Brille kommt man hier nicht weiter. Abdulrahman Al-Obaidi wurde an einer religiösen Mittelschule im Irak sozialisiert, sein Islam ist durchaus traditionell. Es geht ihm nicht darum, religiöse Texte von allem Unzeitgemässen zu säubern. Die Tradition verlange, aus dem Hadith zu zitieren. Widersprüche gehören dazu, die müsse man aushalten können. Muslime seien in der Lage, solche Texte im Kontext der damaligen Zeit zu verstehen, sagt Al-Obaidi – und fügt hinzu:

«Nur Extremisten können das nicht.»

Thema der Predigt, die er auf Arabisch hielt, sei das Familienleben gewesen. «Ich habe mich dabei auf die positiven Inhalte konzentriert, die ja den grössten Teil des Textes ausmachen.»

Zusammenfassend kommt die Luzerner Staatsanwaltschaft zum Schluss, dass es keinerlei Anhaltspunkte dafür gibt, dass Abdulrahman Al-Obaidi zu Gewalt an Frauen aufgerufen hat. Das einzige Beweisstück sei der Artikel der Sonntagszeitung. Dessen Autor, Kurt Pelda, wurde Ende Februar 2020 von der Staatsanwaltschaft befragt. Woher er seine Informationen hatte, wollte er mit Verweis auf den Quellenschutz nicht sagen. Fest steht, dass Pelda nicht selber in der Moschee anwesend war, sondern eine andere Person, die er aber gut kenne. Diese hat die Predigt aufgezeichnet, worauf Pelda die Tonaufnahme durch zwei Übersetzer unabhängig voneinander übersetzen liess. Allerdings weigerte sich Pelda, die Aufnahmen den Behörden auszuhändigen. Der genaue Wortlaut der Predigt bleibt somit im Dunkeln. Pelda bekräftigte bei der Befragung, was er geschrieben habe, stimme.

Gleichzeitig räumte der Journalist ein, der Imam habe sich zumindest darum bemüht, die Aufforderung zum Schlagen zu relativieren.

Es sei Pelda denn auch gar nicht darum gegangen, dem Prediger ein strafbares Verhalten im juristischen Sinne zu unterstellen. Auf Anfrage unserer Zeitung wollte sich Pelda nicht zu dem Fall äussern.

Im Zusammenhang mit dem Wirbel rund um die Krienser Moschee wurde immer wieder über die Qualität der Imame diskutiert: Die allermeisten Schweizer Moscheen können sich kaum einen umfassend ausgebildeten Imam leisten, sondern greifen auf Laien zurück, die dies als Nebenbeschäftigung tun. Abdulraham Al-Obaidi sagt, dass er durchaus genügend ausgebildet sei, um als Imam an einer kleinen Moschee tätig zu sein.

In Kriens, wo er zwischen April und Oktober 2019 tätig war, habe er 3500 Franken im Monat verdient.

Doch vorerst wolle er das Predigen lassen, nach all den negativen Erfahrungen. Die Dar-Assalam-Moschee besucht er weiterhin ab und zu, aber nur als Gast. Seinen Lebensunterhalt verdient er nun mit dem Handel von Occasions-Autos.