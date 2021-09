Kriens Zwei Verletzte bei Auffahrkollision auf der Autobahn A2 Bei einer Kollision mit vier beteiligten Autos sind zwei Personen leicht verletzt worden. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 54'000 Franken. 20.09.2021, 15.30 Uhr

Dieses Auto wurde beim Zusammenstoss stark beschädigt. Bild: Luzerner Polizei (Kriens, 18. September 2021)

Am Samstag gegen 15.40 Uhr mussten zwei Autofahrer auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Norden auf der Höhe der Autobahneinfahrt Luzern-Kriens ihre Fahrzeuge bis zum Stillstand abbremsen. Ein dritter Autolenker bemerkte dies zu spät und kollidierte mit dem zweiten Fahrzeug, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte. Durch den Aufprall wurde das zweite Auto in das vorderste Auto geschoben. Auch eine vierte Fahrzeuglenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem dritten Fahrzeug.