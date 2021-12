Stromausfall auf dem Pilatus: Betrieb Luftseilbahn eingestellt

Kriens/Alpnach Wegen Stromausfall: Betrieb der Luftseilbahn auf den Pilatus ist eingestellt Derzeit fährt keine Bahn zwischen Fräkmüntegg und Pilatus Kulm. Grund für den Ausfall ist das Wetter. Stefan Dähler 03.12.2021, 13.17 Uhr

Der Betrieb der Luftseilbahn «Dragon Ride» ist derzeit eingestellt. Bild: Corinne Glanzmann (Fräkmüntegg, 10. April 2015)

Aktuell fahren am Pilatus nur die Gondelbahnen zwischen Kriens und Fräkmüntegg. Die Luftseilbahn «Dragon Ride» auf den Pilatus ist wegen eines Stromausfalls auf dem Berg am Freitag nicht in Betrieb. Als Ursache konnte das Wetter ausgemacht werden, sagt Tobias Thut, Marketingleiter der Pilatus-Bahnen: Schnee und Eis auf dem Stromkabel sowie ein Baum, der das Kabel an einer Stelle auf den Boden gedrückt hat. Die Bergstation der Luftseilbahn bezieht den Strom von der Alpnacher Seite, die Gondel- und Seilbahn von der Krienser Seite aus.

Der Stromausfall begann am Donnerstagabend. Gäste sitzen auf Pilatus Kulm keine fest. «Wir hatten zwar einige Hotelgäste, diese konnten dank Notstromvorrichtungen am Freitagmorgen mit der Seilbahn runtergebracht werden», sagt Thut. Dank Notstrom hätten diese die Nacht auch nicht im Dunkeln verbringen müssen.

Wind legt Bahnbetrieb am Samstag lahm

Auch am Samstag wird keine Bahn auf den Pilatus fahren. Grund dafür ist das Wetter – angekündigt ist starker Wind. Daher bleibt auch die Gondelbahn ausser Betrieb. Die Zahnradbahn befindet sich bereits in der Winterpause. «Wir hoffen, am Sonntag wieder normal fahren zu können», sagt Thut.