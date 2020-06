Krienser Bürgerliche streben die Mehrheit im Stadtrat an – wollen aber auch die Linken mit einbeziehen Christine Kaufmann (CVP), Roger Erni (FDP) und Marco Frauenknecht (SVP) bestreiten den Krienser Stadtratswahlkampf gemeinsam. Ihr Ziel ist die Sicherung der Konkordanz. Stefan Dähler 19.06.2020, 05.00 Uhr

Im ersten Wahlgang traten sie noch getrennt an, bei den Ersatzwahlen 2015 waren sie gar zerstritten. Doch für den zweiten Wahlgang am 28. Juni haben sich die bürgerlichen Parteien in Kriens nun zusammengeschlossen. Sie portieren das Trio Marco Frauenknecht (32, SVP), Roger Erni (47, FDP) und Christine Kaufmann (52, CVP), die auch für das Stadtpräsidium kandidiert.