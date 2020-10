Porträt Der neue Krienser CVP-Präsident will klarer kommunizieren – und begrüsst den neuen Namen «Die Mitte» Kurt Gisler hat das Präsidium der Ortspartei von Christine Kaufmann übernommen. Ihm liegt vor allem das Gewerbe am Herzen. Stefan Dähler 13.10.2020, 11.30 Uhr

Der neue Krienser CVP-Präsident Kurt Gisler, fotografiert beim Stadthaus.

Bild: Eveline Beerkircher

Die Politik hat ihn nur kurz losgelassen. Im Juni wurde Kurt Gisler (49) nach knapp verpasster Wiederwahl als Krienser Einwohnerrat verabschiedet. Seit September ist er nun stattdessen als Präsident der CVP-Ortspartei aktiv. Er folgt auf Christine Kaufmann, die während rund zweieinhalb Jahren die Krienser CVP geleitet und den Posten aufgrund ihrer Wahl zur Stadtpräsidentin abgegeben hat.

«Ich bin politisch sehr interessiert und war gerne im Einwohnerrat», sagt Gisler zu seiner Motivation. «Der zeitliche Aufwand war aber gross, das war für mich nicht immer einfach zu organisieren.» Als Parteipräsident sei dieser nun etwas kleiner. Für ihn ist es aber wichtig, sich weiterhin für die Stadt zu engagieren, so Gisler. «Ausserdem bin ich jetzt weniger an fixe Termine gebunden.»

Er ist in mehreren Firmen tätig

Das hilft, denn Kurt Gisler ist ein vielbeschäftigter Mann. Er ist Inhaber der Gimalur AG mit Sitz im Obernau, der sieben Maler- und Gipserunternehmen in den Kantonen Uri, Obwalden und Luzern angehören. In all diesen ist er auch operativ tätig. Weiter ist Gisler Vater zweier jungen Erwachsener, wie er sagt. Bekannt ist er zudem auch als ehemaliger Präsident des Handballclubs Kriens.

Eine weitere Motivation für die politische Arbeit sei, dass Unternehmer in der Krienser Politik «völlig untervertreten» sind, sagt Gisler. Er sei zuletzt der einzige aktive lokale Unternehmer im Einwohnerrat gewesen. Dies liege hauptsächlich am erwähnten zeitlichen Aufwand. Werden die Anliegen des Gewerbes bei der CVP unter ihm künftig mehr Gewicht haben? «Das Gewerbe war bereits bisher eines unserer Schwerpunktthemen.» So hat die CVP eine Initiative zur Förderung von attraktiven und bezahlbaren Gewerberäumen im Zentrum lanciert, 2019 wurde diese vom Einwohnerrat angenommen. «Vorerst stehen aber die Abstimmungen über die Einzonung Weinhalde und die Pilatus-Arena im Fokus», sagt Gisler. Bei beiden Vorlagen kämpft die CVP für ein Ja.

Bei den Wahlen viel verloren – aber eine Stadtpräsidentin gewonnen

Bei den vergangenen Wahlen verlor die CVP zwei Sitze im Einwohnerrat und einen im Stadtrat. «Ich sehe uns aber nicht als Verliererin. Wir haben das Stadtpräsidium erobert», sagt Gisler. Dennoch werde das Wahlergebnis intern aufgearbeitet. «Wir haben vielleicht zu wenig pointierte Aussagen gemacht. Das ist auch nicht unsere Rolle. Wir müssen künftig den Wählern aufzeigen, dass es auch lösungsorientierte Kräfte braucht», sagt Gisler.

Nichtsdestotrotz soll die CVP Kriens künftig «klarere Aussagen machen und diese Ziele auch verfolgen». Allerdings ist die CVP im Einwohnerrat nach wie vor das Zünglein an der Waage, die auf beide Seiten Mehrheiten beschaffen kann. Macht es diese Rolle als Mehrheitsbeschafferin schwieriger, sich klar zu äussern? «Sicher, wir sind nicht die Partei, die polarisiert, aber bei Sachthemen ist es dennoch möglich, sich klare Ziele zu setzen.» Grundsätzlich würde es Gisler begrüssen, wenn die beim zweiten Stadtratswahlgang erfolgreiche bürgerliche Allianz mit FDP und SVP künftig öfters spielen würde. Er betont aber auch:

«Wir bleiben die lösungsorientierte

Kraft in der Mitte.»

Apropos «Mitte». Kurt Gisler ist ein Befürworter des Namenswechsels für die CVP. «Unsere Werte bleiben dieselben. Und wir können in nichtkatholischen Gebieten aufholen.» Ihm ist zugleich bewusst, dass der neue Name in CVP-Stammlanden wie dem Kanton Luzern auch das Risiko birgt, dass Stammwähler vergrault werden. «Man muss aber differenzieren. Für urban geprägte Orte wie Kriens sehe ich weniger Gefahren als etwa für das Entlebuch.»