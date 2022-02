Fasnacht: Klatsch und Tratsch an der Krienser Bööggerätschete

Krienser Fasnacht «Böckligumpe» und Schnapsideen – diese Infos gibt's nur an der Bööggerätschete Fette Fasnachtsfische zappeln an der Angel des Chrienbachfischers an der 48. Krienser Bööggerätschete. Klatsch und Tratsch und dem Latrinenweg sei Dank. Hannes Bucher Jetzt kommentieren 25.02.2022, 22.34 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fasnachtsspass pur am Freitagabend im Kulturquadrat Schappe Kriens bei der 48. Bööggerätschete. Mit Rädäpläm-Trommelwirbel, dem Gallipaar Markus und Susann Hartmann, dem Weibelpaar Mischa und Senta Kubisch und weiterer Krienser Fasnachts-Politprominenz. Dazu ein Publikum, das spürbar Lust auf Unbeschwertheit und Spass hatte. Original Krienser Masken trieben ihre Spässe bereits draussen und drinnen gab es dann einen Abend lang eine Menge flotter Sprüche und schräger Episoden.

Der «Chrienbachfischer» führte durch das Programm – er zeigte, was da alles an seiner Angel hängen geblieben war. Solches, was «dank Klatsch und Tratsch und Latrinenweg» zu ihm gelangt war. Diese Roh-Kost wurde an der Bööggerätschete nach bewährtem Fasnachtsrezept aufbereitet und dem Schappi-Publikum brühwarm serviert. Etwa von Igi Bühler.

Igi Bühler in Höchstform an der Bööggerätschte im Schappe Kulturquadrat. Bild: Roger Grütter (Kriens, 25. Februar 2022)

Ein Sek-Schulkollege des Stadtrats Maurus Frey sei er gewesen, parlierte er. «Was, de Frey esch e mol i d’Schuel» würden sich wohl jetzt viele fragen, witzelte er. Und schonte dann auch sich selber nicht: «Was - de Bühler isch au i d’Sek…?», würden wohl andere erstaunt sagen. Nun, er und der Stadtrat seien eigentlich jetzt gleich weit: Beide stünden sie auf der Bühne, sagte Igi Bühler. Um noch anzufügen:

«S’Publikum nemmt üs ned emmer so ärnscht, sie lachit über üsi Schnaps-Ideen».

«Zünftiges» hatte der Chrienbachfischer zu berichten. Etwa, dass Altgallivater Thomas Fischer, ein passionierter Skifahrer, erst seine Skier und anderntags auch noch seine Stöcke bei der Zermatter Sunneeggbahn in einem Graben versenkt hat: «Bahn ab, Schii im Grabe.» Möglicher Grund des Missgeschicks: «Vermutlich noch nicht ganz wach.» Aus den Wanderschuhen hat es offenbar vor kurzem Gallivater Markus Hartmann gehauen: Der Chrienbachfischer präsentierte an seiner Angel Hartmanns verlorene Schuhsohle.

Darum wurden die Balkone beim Minerva in Mitleidenschaft gezogen:

Viel Fasnachtspass bereiteten auch die zwei Rätschbäse auf ihrem Bummel durch Kriens: Sie mutmassten etwa, die Balkone beim Minerva könnten wegen dem «Böckligumpe» im Innern in Mitleidenschaft gezogen worden sein.

Die Rätschbäse ebenfalls in Höchstform im Schappe Kulturquadrat. Bild: Roger Grütter (Kriens, 25. Februar 2022)

Frech wie immer und auch mal leicht frivol die Näbufrässer aus Malters. Bei ihnen bekam auch der FCL sein Fett weg: Nach dem Cupsieg habe man geglaubt «es schlöig si hüür sicher gar keine…. Aber leider passte der Refrain des Näbufrässer-Liedchens ganz exakt:

«S’isch jo nor es chliises Trömli gsii.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen

Hinweis: Rüüdige Samschtig Bööggerätschete um 18 Uhr und 20.30 Uhr im Kultur Quadrat Schappe Kriens