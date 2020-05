Interview Der Krienser Finanzvorsteher zum grossen Defizit: «Es braucht Sparmassnahmen» Die Rechnung 2019 der Stadt Kriens schliesst mit tiefroten Zahlen ab. Welche Schlüsse zieht der Stadtrat daraus? Finanzvorsteher Franco Faé (CVP) nimmt Stellung. Stefan Dähler 05.05.2020, 15.19 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Zuletzt schien sich die Stadt Kriens nach schwierigen Jahren finanziell zu erholen. Doch nun der Schock: Die Rechnung 2019 schliesst mit einem Minus von 5,6 Millionen Franken (mehr dazu hier). Budgetiert war eine ausgeglichene Rechnung mit einem kleinen Überschuss von 31'000 Franken. Vor allem die Steuereinnahmen liegen deutlich unter den Erwartungen. Die Gründe dafür will der Stadtrat nun in einer Analyse eruieren, weiter sollen Sofortmassnahmen für das laufende Jahr ergriffen werden.

Auch die Aussichten für die nächsten Jahre sind düster. Durch die kantonale Aufgaben- und Finanzreform AFR 18 droht eine weitere Mehrbelastung, hinzu kommt noch die Coronakrise. Der Stadtrat will im Sommer eine Finanzstrategie vorlegen, die aufzeigt, wie Kriens bis 2024 aus den roten Zahlen kommt. Finanzvorsteher Franco Faé (CVP) nimmt Stellung.

Der Krienser Finanzvorsteher Fanco Faé. Bild: Corinne Glanzmann

Kriens hat in den vergangenen Jahren stets ziemlich genau budgetiert. Wie ist nun diese Abweichung erklärbar?

Der Budgetprozess war derselbe wie in den Vorjahren. Das grosse Problem sind die Steuereinnahmen, wo wir stark danebenliegen. Die Sondersteuern sind in fast allen Bereichen tiefer ausgefallen als budgetiert, aber auch die Firmensteuern. Bei den natürlichen Personen waren wir zu optimistisch, was das Bevölkerungswachstum in Luzern Süd angeht.

Luzern und Horw haben viel besser abgeschnitten als budgetiert. Was ist der Unterschied zu Kriens?

In Luzern und Horw wohnen viel mehr wohlhabende Personen, in Luzern gibt es zudem auch viel mehr Firmen. Horw profitiert derzeit von Sondereffekten bei der Dividendenbesteuerung, Luzern bei den Sondersteuern. Beides fällt vor allem bei wohlhabenden Personen ins Gewicht.

Die Steuereinnahmen sind trotz leichtem Bevölkerungswachstum viel tiefer ausgefallen als budgetiert. Sind vor allem Leute in die neuen Wohnungen in Luzern Süd gezogen, die bereits in Kriens gewohnt haben?

Das analysieren wir nun in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern für Wirtschaft. Dazu werden Daten der Einwohnerkontrolle ausgewertet. Eine weitere Frage ist, welchen Effekt die zahlreichen Gebäudesanierungen haben. Was sich bereits sagen lässt, ist, dass die neu erstellten Wohnungen keine Topverdiener anziehen, da sie nicht allzu gross sind und keine Eigentumswohnungen darunter sind.

Der Stadtrat plant Sofortmassnahmen. Welche?

Es gibt eine Ausgabenbremse für die laufende Rechnung. Jedes Departement muss nun Kürzungen erarbeiten. Weiter muss der Stadtrat nach Abgängen jede Neueinstellung bewilligen. Trotzdem kommen wir für 2021 wohl nicht um eine Steuerfusserhöhung herum. Neben dem strukturellen Defizit rechnen wir wegen der AFR 18 mit einer Mehrbelastung von 1 Million Franken – ursprünglich prognostizierte der Kanton eine Entlastung um 1,5 Millionen. Hinzu kommt die Coronakrise, deren Auswirkungen noch unklar sind.

Braucht es zusätzlich auch Sparmassnahmen?

Eine Steuererhöhung um 0,1 Einheiten bringt Mehreinnahmen von rund 4 Millionen Franken. Es braucht also noch Sparmassnahmen. Diese werden mit dem Budget 2021 im Herbst vorliegen. Kommt die Steuererhöhung nicht durch, werden die Sparmassnahmen umso schmerzhafter sein.

Massnahmen wie Sparen und Steuern erhöhen sind unpopulär, besonders während der Coronakrise. Wäre es eine Alternative, die Verschuldung zu erhöhen, zumal die Zinsen derzeit sehr tief sind?

Nein, das ist nicht das Ziel des Stadtrats. Wir gehören heute schon zu den höchstverschuldeten Gemeinden im Kanton. Wir wollen der nächsten Generation nicht so einen hohen Schuldenberg hinterlassen. Abschreibungen auf den Neuinvestitionen und Zinsen auf den Drittschulden belasten zudem auch die Erfolgsrechnung.

Um die Verschuldung in den Griff zu kriegen, hat der Stadtrat für die nächsten Jahre einen Investitionsplafonds in der Höhe des Cashflow beschlossen. Bis anhin ging man davon aus, dass das rund 10 Millionen Franken pro Jahr sind. Welche Auswirkungen hat nun das Defizit?

Das kann ich im Detail noch nicht sagen, doch es wird eine Auswirkung haben. Damit besteht natürlich auch die Gefahr eines Investitionsstaus. Das ist eine grosse Herausforderung.

Der Stadtrat will vor dem Sommer die Finanzstrategie vorlegen. Umsetzen wird diese dann ein neu zusammengesetzter Stadtrat. Wie läuft die Übergabe ab?

Wir arbeiten bereits mit der Kommission für Finanzen und Gemeindeentwicklung zusammen. Die meisten Kandidierenden kennen die Lage, sie sind im Einwohnerrat oder Stadtrat aktiv. Wir werden dann sicher mit den Nachfolgern Übergabegespräche führen.