Krienser Firma sucht neuen Standort – weil sie dem Bypass weichen muss Die Holzhandelsfirma Herzog-Elmiger befindet sich direkt neben dem Sonnenbergportal. Das Grundstück wird für den Autobahn-Bypass benötigt. Nun sucht die Firma einen neuen Standort – die Zeit drängt. Beatrice Vogel 31.07.2020, 05.00 Uhr

Die Firma Herzog-Elmiger AG an der Langsägestrasse in Kriens. Im Hintergrund das Sonnenbergportal.

Boris Bürgisser (30. Juli 2020)

In einigen Jahren wird der Raum Luzern zur Autobahngrossbaustelle. Der Bypass wird weitreichende Veränderungen mit sich bringen, unter anderem im Krienser Gebiet Grosshof, wo sich heute das Südportal des Sonnenbergtunnels befindet. Dort werden die alte und die neue Autobahn zusammengeführt. Dass dieses Vorhaben zusätzlichen Platz benötigt, ist einleuchtend. Allerdings ist das Gebiet bereits überbaut, weshalb Bestehendes weichen muss.

Konkret benötigt der Bund das rund 13'000 Quadratmeter grosse Areal der Herzog-Elmiger AG, die seit 1959 an der Langsägestrasse direkt neben dem Sonnenbergportal ansässig ist. Die Firma ist nach der Stiftung für Schwerbehinderte Luzern (SSBL) und dem Kanton Luzern jener Grundeigentümer, der von einer dauerhaften Enteignung flächenmässig am stärksten betroffen ist. Am meisten Fläche wird in den Gemeinden Ebikon, Kriens, Luzern und Buchrain beansprucht.

Seit einigen Jahren weiss Inhaber André Herzog, dass er für seine Holzhandelsfirma ein neues Zuhause finden muss. Jetzt, wo das Bypass-Projekt immer konkreter wird, geht er in die Offensive: Auf der Firmenwebsite hat er einen Aufruf aufgeschaltet, gerichtet an Kunden und die Öffentlichkeit, dass ein neuer Standort gesucht werde.

«Die Zeit drängt, wir müssen vorwärtsmachen», sagt André Herzog. Bis Sommer 2024 müsse die Firma an einem neuen Standort aufgebaut sein. Dann ist der nach aktuellem Stand früheste Baustart für den Bypass. Natürlich sucht Herzog auch auf anderen Wegen: «Wir sind mit der Wirtschaftsförderung der Kantone Luzern, Nidwalden und Obwalden sowie mit einzelnen Gemeinden in Kontakt.» Auch gehe man Hinweisen von Kunden und Bekannten nach.

Fläche, Verkehrsanbindung, Lage

Drei Faktoren sind für einen geeigneten Standort ausschlaggebend: die Fläche, die Verkehrsanbindung und die geografische Lage. Die Herzog-Elmiger AG handelt mit diversen Holzwerkstoffen, darunter Spanplatten, Massivholz und Furnier. «Unsere Produkte brauchen sehr viel Platz», sagt Herzog. Deshalb sucht die Firma ein Grundstück von mindestens 20'000 Quadratmetern Fläche.

Firmeninhaber André Herzog in der Lagerhalle der Herzog-Elmiger AG. Eveline Beerkircher

(Kriens, 20. September 2017)

Die Herzog-Elmiger AG liefert ihre Produkte hauptsächlich an Kunden in der Zentralschweiz und im Tessin, weshalb sie einen Standort im Raum Luzern sucht. Dies geschieht mit der firmeneigenen Lastwagenflotte. Herzog:

«Eine gute Verkehrsanbindung – idealerweise ein naher Autobahnanschluss – ist für uns essenziell.»

Einfach ist die Suche nicht, wie André Herzog weiter ausführt. «Wir hatten die Option auf ein Grundstück beim Autobahnanschluss Buchrain. Doch wir mussten diese leider verwerfen, weil das Areal keine Gewerbezone ist.» Für eine Umzonung müsse man mit fünf bis zehn Jahren rechnen – viel zu lange im Fall der Firma Herzog-Elmiger. «Die politischen Hürden im Bauwesen sind einfach unglaublich gross.» Deshalb komme nur ein Grundstück in einer bestehenden Gewerbezone in Frage, sagt Herzog. Einige Standorte seien derzeit noch in der Prüfung.

Enttäuscht ist André Herzog von der Stadt Luzern, die Parzellen besitzen würde, welche für die Firma in Frage kämen. «Aber die Stadt hat kein Interesse an uns. Unser Gewerbe ist zu verkehrsintensiv.» Auch auf Realersatz könne er nicht hoffen: «Für die Enteignung ist von Gesetzes wegen lediglich eine Entschädigung in der Höhe des Verkehrswerts sowie Inkonvenienzen wie Umzugskosten vorgesehen. Kein besonders hoher Preis.» Konkrete Zahlen nennt Herzog nicht. Dennoch macht er klar: Ein Grundstückkauf mit Neubau wird für die Firma auch zur finanziellen Herausforderung.

Direktbetroffener befürwortet den Bypass

Doch André Herzog sieht den Umzug auch als Chance. «Wir können eine neue, modernere Infrastruktur aufbauen. Gerade betreffend Automatisierung gibt es tolle Möglichkeiten.» Und obwohl seine Firma unmittelbar vom Bypass betroffen ist, befürwortet er das Autobahnprojekt. «Ich sehe jeden Abend den Stau auf der Autobahn», sagt Herzog, «wir brauchen diese Verkehrsadern.» Deshalb habe er dem Bund Hand geboten.

Für die Suche nach einem neuen Standort gibt sich die Herzog-Elmiger AG noch bis Ende Jahr Zeit. Falls es nicht klappt, gibt es einen Notnagel: Die Firma besitzt im Obernau eine Lagerhalle. «Dort hätten wir die Möglichkeit, weiter auszubauen», so Herzog. Allerdings ist die Verkehrsanbindung dort nicht optimal. Und: «Im Obernau wären wir flächenmässig schon in wenigen Jahren am Limit.»

Interaktive Karte zum Bypass Luzern:

Karte: Klicken Sie auf die +, um mehr zum jeweiligen Punkt zu erfahren.

Mobile-User klicken für eine optimale Ansicht auf die Pfeile unten rechts.

Quelle: Astra, maps4news | Grafik: Janina Noser | Umsetzung: Janick Wetterwald