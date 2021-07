Neue Pächter des Restaurants Obernau stehen fest

Gastronomie Pastetli trifft auf Bacalhau ‒ neue Pächter des Restaurants Obernau in Kriens stehen fest Die Ebikoner Familie Cunha-Ferreira übernimmt ab 4. Oktober das «Obernau», wo sie Schweizer mit mediterraner Küche verbinden wird. Bis dahin schwingt noch der jetzige Pächter den Kochlöffel. Roman Hodel 26.07.2021, 16.30 Uhr

Jetzt ist klar, wer im Restaurant Obernau ab dem 4. Oktober das Zepter schwingen wird: Luis Cunha (57) und seine Tochter Jessica Ferreira (27) übernehmen den Betrieb von Beat Trummer, der nach nur zwei Jahren wieder aufhört. Cunha führt seit 2015 und noch bis Ende September das Restaurant Neuhof an der Bireggstrasse in der Stadt Luzern. Zuvor hatte er während 30 Jahren in verschiedenen Betrieben im Service sowie als Hilfskoch gearbeitet.

Die künftigen «Obernau»-Pächter Jessica Ferreira und Luis Cunha (von links); hier mit Vanessa Ferreira und Maria Ferreira Cunha. Bild: PD

Mit dem Wechsel ins Obernau gehe für sie ein Traum in Erfüllung, sagt Jessica Ferreira, die neu ins Geschäft einsteigt: «Wir haben drei Mal so viele Sitzplätze wie im ‹Neuhof› und können endlich Bankette für 80 bis 100 Personen durchführen.» Am bisherigen Standort sei dies mit rund 70 Sitzplätzen in der Vor-Coronazeit unmöglich gewesen, weswegen man Interessenten immer wieder Absagen habe erteilen müssen.

Grosse Terrasse als Pluspunkt

Zudem freuen sich die beiden auf die grosse Terrasse. Etwas, was ihnen im «Neuhof» fehlt. «Gerade während der Pandemie zeigt sich, wie wichtig ein grosser Aussenbereich ist», sagt Jessica Ferreira. Überhaupt Corona. Ihr Vater habe wie alle anderen Wirte gelitten. «Dank Take-away konnte er einigermassen überleben», sagt sie. In dieser Zeit seien sie durch einen Zeitungsbericht auf das frei werdende Restaurant Obernau aufmerksam geworden und hätten sich beworben.

Wie bereits im «Neuhof» setzt die in Ebikon wohnhafte und aus Portugal stammende Familie betreffend Küche auf einen Mix aus Schweizer und mediterranen Gerichten. So werden Pastetli oder Bratwurst mit Rösti ganz selbstverständlich neben dem portugiesischen Nationalgericht Bacalhau – einem eingesalzenen Kabeljau – oder der spanischen Paella stehen. Zurückgefahren wird hingegen das Angebot an Pizzen. «Pizzerien gibt es genug in der Region», sagt Jessica Ferreira. Die Stammgäste werden es verkraften. Sie weiss:

«Viele haben bereits angekündigt, künftig ins ‹Obernau› zu kommen ‒ darüber freuen wir uns natürlich.»

Der aktuelle Pächter kocht noch bis am 23. September

Bis am 23. September wird weiterhin der aktuelle Pächter Beat Trummer am Herd stehen. Auch Anmeldungen für Bankette nimmt er entgegen, selbst für seine Nachfolger. Vom 24. September bis 3. Oktober bleibt das Restaurant zwecks Übergabe geschlossen. Trummer sagt, er werde auf alle Fälle in der Gastronomie bleiben. Wo es ihn hinziehe, sei noch offen.

Hier übernahm Beat Trummer im Jahr 2019 das Restaurant. Bild: Boris Bürgisser (16. August 2019)

Dass Beat Trummer nach nur zwei Jahren wieder gehe, sei bedauerlich, sagt Hauseigentümer Bruno Achermann: «Er hatte das Restaurant in einer schwierigen Zeit übernommen, aber wir haben ein gutes Einvernehmen.» Man habe kurz vor Beginn der Pandemie grosse Investitionen getätigt und biete ein nigelnagelneues Lokal an. Entsprechend hätten sich nun einige Interessenten gemeldet. «Darunter allerdings auch welche, die nicht für ein Lokal dieser Art geeignet wären.» Mit Familie Cunha-Ferreira habe man «eine sehr gute Wahl getroffen, «sie haben einen guten Namen».