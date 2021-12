Eine einzige Einsprache droht Bau der Pilatus Arena zu verzögern

Kriens Bei der Pilatus-Arena droht Verspätung: Gegner fordern weiterhin ein kleineres Hochhaus Mit sieben der acht Einsprecher des Krienser Grossprojekts konnte sich die Bauherrschaft gütlich einigen – nicht aber mit der Stiftung Archicultura. Die Fronten sind verhärtet. Roman Hodel Jetzt kommentieren 13.12.2021, 05.00 Uhr

Good News konnte Nick Christen, CEO des HC Kriens-Luzern, vergangene Woche verkünden: die Verpflichtung von Andy Schmid, einem der weltbesten Angriffshandballer. Dieser soll auch Botschafter für die geplante Pilatus-Arena sein und gar noch in dieser spielen – sofern sie im September 2024 eröffnet werden kann. Allerdings steht Letzteres gerade schwer auf der Kippe: Denn die Bauherrschaft Pilatus Arena AG konnte sich mit einem der insgesamt acht Einsprecher nicht einigen, wie Verwaltungsratspräsident Toni Bucher auf Anfrage sagt.

113-Meter-Turm stört die freie Sicht auf den Pilatus

Gemeint ist die Luzerner Stiftung Archicultura. Sie und der Landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee (LSVV) hatten gegen das Baugesuch aus demselben Grund Einsprache erhoben: Ihnen ist der zur Arena gehörende Pilatus Tower mit seinen 113 Metern zu hoch. Beide kritisieren, dass der Turm massive Auswirkungen auf den Pilatus habe, welcher zum Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) zählt. Zwar steht das Hochhaus nicht direkt im BLN-Gebiet, doch es überrage die geschützte Pilatus-Lopper-Krete massiv. Die Stiftung fordert deshalb ein Gutachten der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission.

Vom Schulhaus Hubelmatt her ist die Pilatus-Bergkrete auch künftig noch gut sichtbar - hinten ist der Pilatus Tower erkennbar... Visualisierung: PD/Pilatus Arena AG

...anders präsentiert sich die Situation natürlich, wenn man sich direkt auf der Allmend befindet, vor dem Hochhaus. Visualisierung: Raumgleiter AG

Bereits im September sprach Bucher mit Verweis auf den rechtsgültigen Bebauungsplan – die Krienser hatten dazu knapp Ja gesagt – von einer «reinen Verzögerungstaktik einzelner Abstimmungsverlierer». Jetzt betont er: Das Projekt laufe seit 13 Jahren. Es habe Mitwirkungen gegeben, ein Referendum, und zahlreiche Expertenteams hätten mitgeplant. Er wundert sich:

«Nie hat jemand die Pilatus-Bergkante ins Feld geführt – und nun kommen damit plötzlich zwei Einsprecher, die ihre Vorbehalte viel früher hätten einbringen müssen.»

Besonders «befremdend» findet Bucher, dass Abstimmungsverlierer Viktor Rüegg – er hatte das Referendum mit angestossen – nun «unter dem Deckmantel von Archicultura» das Projekt torpediere. «Er hatte uns damals versprochen, den demokratischen Entscheid zu akzeptieren. Jetzt begeht er Wortbruch und verweigert zudem das Gespräch», so Bucher.

So soll der Pilatus Tower dereinst aussehen. Visualisierung: Raumgleiter AG, Zürich So soll der Wohnraum einer Wohnung im Top-Level-Standard aussehen. Visualisierung: Raumgleiter AG, Zürich Und hier das Schlafzimmer einer Wohnung im Sky-Level-Standard. Eine Impression der künftigen Sporthalle unter dem Tower. Visualisierung: Raumgleiter AG, Zürich Ein «Stadtbalkon» wird rund um die Sporthalle führen. Visualisierung: Raumgleiter AG, Zürich Toni Bucher (links), Verwaltungsratspräsident der Pilatus Arena AG und Nick Christen, CEO HC Kriens-Luzern nach dem Ja der Stimmbevölkerung auf dem Areal der künftigen Sporthalle.

Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 29. November 2020) Auf diesem Areal sind die beiden Hochhäuser und die Pilatus Arena geplant. Bild: Pius Amrein (Kriens, 25. Juni 2020) Modell des Mattenhof-Quartiers im Endausbau, links ist der Pilatus Tower zu sehen. Bild: Stefano Schroeter

Laut Stiftungspräsident Werner Jäggi sei Archicultura jederzeit bereit für ein Gespräch:

«Wesentliches Diskussionsthema ist für uns aber die Höhe – wir fordern eine Reduktion –, und dazu ist die Bauherrschaft nicht bereit. Wozu also ein Gespräch?»

Deshalb halte man an der Einsprache fest. Es sei zwar richtig, dass sich die Stiftung erst jetzt einbringe, «doch Viktor Rüegg, unser bevollmächtigter Regionalvertreter, wehrt sich seit Jahren gegen das Projekt». Die Einsprache sei ein legitimes, demokratische Mittel, Volksabstimmung hin oder her. Ob die Stiftung eine allfällige Ablehnung der Einsprache ans Kantons- respektive Bundesgericht weiterzöge, könne er noch nicht abschätzen. Man warte den Entscheid der Stadt betreffend BLN ab.

Der künftige Pilatus Tower vom Hotel Himmelrich aus gesehen. Visualisierung: PD/Pilatus Arena AG

Schutzverband zieht Einsprache mit Vorbehalt zurück

Im Gegensatz zu Archicultura hat der LSVV seine Einsprache zurückgezogen: «Der Standort in der Talebene ist für ein Hochhaus grundsätzlich gut, und nachträglich von uns eingeforderte Visualisierungen zeigen, dass das Hochhaus je nach Position quasi im Talkessel verschwindet», begründet LSVV-Präsident Urs Steiger. «Dennoch wird das BLN-Schutzziel Pilatuskrete etwa vom Gebiet Steinhof oder von der Allmend/Messe aus gesehen klar verletzt.» Dass die Fernwirkung des Pilatus Towers im ganzen Verfahren nicht evaluiert worden sei, sei ein «gravierender Mangel». Steiger kritisiert zudem, dass die Visualisierungen nur gewisse Positionen zeigen. Man habe zusätzlich eigene Simulationen erstellen müssen. «Das ist wirklich nicht unsere Aufgabe.»

Und hier noch der Blick vom Sonnenberg über den Talboden Richtung Alpen, rechts der Pilatus Tower. Visualisierung: PD/Pilatus Arena AG

Die Stadt Kriens dürfte die Baubewilligung im Februar erteilen. Sollte Archicultura die allenfalls abgelehnte Einsprache weiterziehen, droht eine Projektverzögerung – im extremsten Fall von mehr als zwei Jahren. «Ein weiterer Baustopp würde uns erneut Hunderttausende von Franken kosten und hätte gravierenden Auswirkungen auf den Sport», sagt Toni Bucher.

Der HC Kriens-Luzern warnt vor einer «Katastrophe»

Denn der HC Kriens-Luzern könne die ab 2022/23 gültigen Auflagen der Liga in der Krauer- oder der Maihofhalle nicht mehr erfüllen. «Nebst Hallenboden, Gegentribünen, Licht, Gastro und Sponsorenbetreuung können auch keine TV-Bilder in den aktuellen Infrastrukturen produziert werden. Letztere sind für unseren Sport überlebenswichtig», so Christen. Zwar schaue man, ob man eine Ausnahmebewilligung erhalte. Es brauche aber auch dann eine aufwendige und teure Überbrückungslösung. Und mit den Verzögerungen würden die Kosten weiter steigen. Ebenfalls verzögerten sich das geplante Leistungszentrum und die Gründung der Academy noch weiter. Nick Christen sagt es so:

«Aus sportlicher Sicht wäre die Verzögerung eine Katastrophe – wir gehen kaputt. Schon das Referendum hat uns mehr als ein Jahr in der Entwicklung gekostet.»

