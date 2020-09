Fragen & Antworten Das müssen Sie über die Krienser Initiative für ein Einzonungsmoratorium wissen Am 27. September stimmt die Krienser Bevölkerung über ein 15-jähriges Einzonungsmoratorium ab. Welche Folgen hätte ein Ja auf die Bautätigkeit? Wir beantworten die wichtigsten Fragen. Stefan Dähler 15.09.2020, 05.00 Uhr

Worüber wird genau abgestimmt?

Die Initiative verlangt ein Moratorium für Einzonungen während 15 Jahren. Dieses soll in der Gemeindeordnung festgehalten werden. Ausnahmen sind möglich bei öffentlichen Nutzungen durch Stadt, Kanton oder Bund. Weiterhin möglich wären Umzonungen, beispielsweise von einer Zone für öffentliche Zwecke in eine Wohnzone, wie es beim Sackweid-Areal geplant ist.

Wer steht hinter der Initiative?

Das Initiativkomitee besteht vor allem aus Vertretern der Grünen, aber auch SP- und GLP-Politiker sind mit dabei. Im Einwohnerrat haben die Grünen-GLP-Fraktion sowie jene der SP der Initiative zugestimmt.

Wer sind die Gegner der Initiative?

Der Stadtrat wie auch der Einwohnerrat lehnen diese ab. Der Entscheid im Parlament war aber mit 14 zu 13 Stimmen sehr knapp. Bei der Beratung im Parlament stimmten CVP und FDP gegen die Initiative, die SVP war gespalten.

Wäre auch die bereits vom Einwohnerrat bewilligte Einzonung des Areals Weinhalde am Sonnenberg betroffen?

Gemäss Stadtrat nicht. Dies, weil der Einwohnerrat die Weinhalde-Einzonung beschlossen hat, bevor ein allfälliges Moratorium in Kraft tritt, wie es im Bericht und Antrag zur Initiative heisst. Der Regierungsrat muss die Einzonung zwar noch bewilligen, wäre als kantonale Behörde jedoch nicht von der städtischen Initiative betroffen. Bei einem Ja zum Moratorium würde man das aber rechtlich überprüfen lassen, sagt Bruno Bienz, Präsident des Initiativkomitees und Co-Präsident der Grünen. So oder so kann das Stimmvolk am 29. November noch separat über die Weinhalde-Einzonung abstimmen.

Würde durch ein Ja zum Moratorium das bauliche Wachstum in Kriens gebremst?

Auf den ersten Blick höchstens marginal. In Kriens bestehen noch sehr viel Baulandreserven, besonders im Gebiet Luzern Süd. Gemäss Angaben des Stadtrats könnte die Bevölkerung auch ohne weitere Einzonungen theoretisch von 27'500 auf 35'500 Personen anwachsen. Bruno Bienz sagt: «Auch bei einem Ja wird man in Kriens immer Baukräne sehen.» Er rechnet aber damit, dass eine Annahme der Initiative eine Symbolwirkung auf andere Bauprojekte ausüben würde. Etwa, dass Projekte gestaffelt realisiert werden oder Bauherren die Bevölkerung bei der Planung stärker einbeziehen.

Blick auf das Gebiet Luzern Süd, wo noch viel freies Bauland existiert. Bild: Pius Amrein (Kriens, 25. Juni 2020)



Hat die Initiative also vor allem symbolische Bedeutung?

Nicht ganz: Aus der letzten Zonenplanrevision ist die Einzonung des EWL-Areals (siehe Karte unten) im Schlund nahe dem ehemaligen Hotel Pilatusblick noch nicht umgesetzt worden. Diese wäre bei einem Ja vorerst nicht mehr möglich. Allerdings seien derzeit weder Einzonungen in Bearbeitung noch in Planung, wie Bauvorsteher Maurus Frey (Grüne) sagt. Bruno Bienz fügt an: «Es können auch sonst immer wieder Projekte ins Spiel gebracht werden.» Er erinnert daran, dass die FDP einst die Einzonung der Wiese unterhalb des Gabeldingen-Schulhauses am Sonnenberg vorgeschlagen hatte. Das Vorhaben stiess jedoch auf viel Widerstand und wurde nicht umgesetzt.

Welches sind die weiteren Argumente der Befürworter?

In den letzten Jahren ist in Kriens nicht nur viel gebaut worden, es wurden auch mehrere Grundstücke eingezont. Die Leerwohnungsziffer war in Kriens per Juni 2020 mit 1,7 Prozent höher als der kantonale Durchschnitt (1,53 Prozent). «Es braucht nun eine Pause, damit die nächste Generation auch noch Spielraum hat, um die städtebauliche Entwicklung zu planen», sagt Bruno Bienz. Die Initiative sei ausserdem moderat, weil es sich nur um einen Marschhalt handelt und Einzonungsvorhaben ohnehin Jahre in Anspruch nehmen würden.

Welches sind die Argumente der Gegner?

Die Festschreibung eines Moratoriums auf gesetzgeberischer Ebene ist «zu starr und verhindert für eine ganzheitliche Stadtentwicklung eine möglicherweise sinnvolle Prüfung einer Einzonung», sagt Bauvorsteher Maurus Frey. «Wir wollen zumindest situativ ein Gesuch prüfen können und es dann den demokratischen Prozessen unterstellen.» Mit einem Ja zum Moratorium würde die Stadt auch die Möglichkeit verlieren, Bauzonenflächen am Siedlungsrand abzutauschen, «obwohl das sinnvoll und politisch unbestritten wäre».

Welche Hürden gelten für Einzonungen?

Der Einwohnerrat entscheidet in zwei Lesungen über Einzonungen. Diese unterstehen dem fakultativen Referendum. Zwischen den Lesungen gibt es eine öffentliche Auflage mit Einsprachemöglichkeit. Weiter müssen Eigentümer zahlreiche Auflagen erfüllen und Nachweise erbringen, wie der Stadtrat schreibt. Beispielsweise müssen beanspruchte Fruchtfolgeflächen kompensiert werden oder es dürfen keine weiteren Reserven in den Bauzonen vorhanden sein, die für das bauliche Vorhaben ebenfalls geeignet wären.