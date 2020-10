Porträt Krienser Kulturpreisträgerin will zum Nachdenken anregen – aber ohne erhobenen Zeigefinger Daniela P. Meier (32) hat die Teiggi als Künstlerstandort geprägt. Jetzt wird sie von der Stadt Kriens ausgezeichnet. Sabina South 20.10.2020, 11.30 Uhr

Daniela P. Meier in ihrem Atelier in Kriens. Bild: Patrick Huerlimann

Blättert man durch Daniela P. Meiers Portfolio, kann man der Vielseitigkeit ihrer Themen und künstlerischen Medien kaum entgehen. Die 32-Jährige scheint sich erfolgreich in eine Art schöpferischen Dauerspagat gedehnt zu haben. Auf der einen Seite steht die situationsbezogene, dreidimensionale Kunst, auf der anderen die bildende Kunst, insbesondere Zeichnungen und Malerei. Meier sagt:

«Während die Installationen oft eine kritische Auseinandersetzung unserer Komfortzonen-Gesellschaft behandeln, agiere ich bei meinen Bildern intuitiver, nach dem Lustprinzip.»

Meier stammt ursprünglich aus Egolzwil, hat aber ihr Atelier seit 2014 in der Teiggi in Kriens. 2017 war sie Mitbegründerin des Vereins Fusilli – Ateliergemeinschaft Teiggi, der nun in der neuen Teiggi-Siedlung beheimatet ist. Dort wird sie ab Januar übrigens auch wohnen. Bereits jetzt wurde sie von ihrer künftigen Wohnstadt geehrt: Sie erhielt den Krienser Förderpreis für Kunst und Kultur, der mit 5000 Franken dotiert ist.

Daniela P. Meier mit ihrem jüngsten Werk «Eingriff». Material: Acryl, Sprühfarbe, Pastellkreide und Klebeband auf Briefumschlägen.



«Bei Installationen, insbesondere wenn sich diese um Problemstellungen oder gesellschaftliche Themen drehen, ist es mir wichtig, nicht urteilend zu wirken», betont Meier. Das vollendete Werk regt zum Nachdenken an, auch ohne erhobenem Zeigefinger. So waren beispielsweise vor zwei Jahren im Neubad Luzern 566 zusammengenähte Kassenbelege zu sehen, die sich unter dem Titel «Konsumfall fetter Schinken» vom drei Meter Sprungbrett in die Tiefe stürzten. Die Arbeit ist Teil einer Trilogie, die nächstes Jahr vollendet wird. Daniela P. Meier fügt an:

«Alltägliche Objekte finden auch in meiner Bildkunst immer wieder Raum – und vor allem neuen Wert.»

Momentan beschäftige sie sich unter anderem mit nebenher entstandenen Kritzeleien. In ihrem Atelier in Kriens erhalten die Schmierskizzen zurzeit Grösse und Farbe.

«Einweg», eine Installation im Neubad 2019. Bild: www.daniela.ist

Die berufliche Laufbahn von Daniela P. Meier begann mit einer Lehre im kaufmännischen Bereich. Mit der gestalterischen Berufsmatura in Luzern kam dann zusätzlich Farbe in ihren Alltag. Es folgte der gestalterische Vorkurs und 2017 der Bachelorabschluss in Vermittlung von Kunst und Design mit Vertiefung in Bildender Kunst an der Hochschule Luzern.

Daniela P. Meier ist gerne vernetzend tätig, bereits vor sechs Jahren hat sie im Kunstraum Teiggi mit der Vermittlung von Kunst und Kultur begonnen. Nach zwei erfolgreichen Gruppenausstellungen übernahm sie 2016 mit Freunden unter dem Namen «Kunstraum Teiggi 2.0» die Organisation des Kunstraums. Nachdem die 40-jährige Zwischennutzung der Teiggi zu Ende ging und somit auch der Kunstraum geschlossen wurde, hat sie im Gebäudeteil, der von der alten Teigwarenfabrik erhalten geblieben ist, die Fusilli – Ateliergemeinschaft Teiggi mitbegründet. Dort ist sie zusammen mit 12 weiteren Kunst- und Kulturschaffenden tätig.

«Der Förderpreis ist für mich auch eine Geste der Wertschätzung, die mich in meinem Engagement bestätigt», sagt Meier und freut sich auf die Möglichkeit, mit dem Preisgeld in grössere Projekte investieren zu können. «Erst mal musste ich aber Farbe kaufen», sagt sie abschliessend und lacht.

Website von Daniela P. Meier: www.daniela.ist